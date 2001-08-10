Сергей Надсадин проверил отремонтированные дворы Южно-Сахалинска
Как реализованы проекты ремонта дворовых территорий островной столицы и соблюдены ли пожелания горожан, вместе с депутатами Городской Думы и руководителями профильных структур муниципалитета проверил мэр Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В этом году областной центр продолжил взятый несколько лет назад курс на обновление городского пространства и комплексное благоустройство. Особое внимание уделяется общественным пространствам и дворам. В нынешнем строительном сезоне в рамках муниципальных контрактов запланирован ремонт 26 дворовых территорий, включающих 77 многоквартирных домов. Это дворы как отдельно взятых МКД, так и укрупненных жилых массивов - своего рода дворы-скверы (яркий пример этого года - Комсомольская, 245). Работы завершены уже более чем на половине объектов, остальные - в процессе.
Первой точкой инспекции мэра стала дворовая территория домов № 9, 11, расположенных на улице 3-й Набережной в Хомутово. Здесь подрядчик выполнил работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части, обустройству тротуаров, отмостки, озеленению. В ближайшее время будет закончена детская игровая площадка - под нее уже залито основание, рабочие готовятся к установке игровых форм и укладке резинового покрытия. Советник мэра по вопросам строительства Виктор Варламов акцентирует внимание представителя подрядчика на том, что эти работы должны быть выполнены в строгом соответствии со строительными нормами.
Оценивая масштаб проведенных мероприятий по благоустройству, Сергей Надсадин особо интересуется качеством проведенного озеленения. На этом объекте появились новые газоны, высажены кустарники. Градоначальник подчеркнул: если трава не взойдет весной или деревья не приживутся, подрядчик в рамках гарантии выполнит все работы заново за свой счет.
Присутствовавшие на встрече жители этого двора и депутат Городской Думы по данному округу Татьяна Рудакова отметили, что в целом довольны результатом выполненного благоустройства.
- Ребята отлично отработали, выполнили все наши пожелания. Но мы бы также хотели, чтобы в таком замечательном дворе были и красивые дома. Поэтому просим отремонтировать фасады, - обратился к мэру житель данной улицы Анатолий Семченко.
Как пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Золотов, в скором времени будет запущена процедура обследования жилых домов № 9, 16, чтобы в следующем году произвести ремонт фасадов.
Еще из поручений: на карандаш взяты вопросы асфальтирования заезда на улицу 3-ю Набережную с пр. Мира и обустройства остановочного пункта «Хомутово» (разработкой проекта займется МКП «Горархитектура», сроки - к весне), приведения частным арендатором в надлежащий вид расположенной рядом автостоянки, регулировки уличного освещения и др.
Следующая точка - большая дворовая территория на улице Есенина, расположенная в границах домов № 42, 42а, 44, 46, 48. Это округ депутата Николая Артеменко. Он вместе с жителями также присутствует на встрече.
Здесь, докладывают мэру сотрудники МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», велись комплексные работы: асфальтирование проезжей части, обустройство тротуаров, детской игровой площадки, выполнены мероприятия по озеленению. К качеству последних у жителей и представителей муниципалитета есть вопросы. В частности, люди жалуются на состояние газонов. По словам горожан, летом там росли сорняки. Сергей Надсадин поручил ответственным структурам во всем разобраться и в случае выявления нарушений обязать подрядчика устранить их.
Также в этом дворе мэр указал подчиненным на некоторые недоработки. Буквально в нескольких метрах от новых тротуаров расположен разбитый проезд к соседнему дому № 48а и детскому саду. Рядом - зеленая зона, которая когда-то была газоном, а сейчас на ней паркуют автомобили. Более того, она находится под уклоном, и вся грязь разносится на пешеходные дорожки.
На месте мэр дает поручение МКП «Горархитектура» сделать проект благоустройства этого участка.
Кроме того, жители дома № 48а по улице Есенина пожаловались мэру на состояние внутридомовых коммуникаций. Людей беспокоят сырость, а также постоянно идущий пар из подвальных помещений. Представители ДГХ отметили, что на ближайшее время этот дом в программе ремонта не стоит. Однако Сергей Надсадин поручил департаменту в разумные сроки провести обследование сетей, на основе которого муниципалитет примет решение о своих дальнейших действиях в отношении этого дома.
В завершение инспекции мэр отправился в центр города - на проспект Победы. Здесь между домами № 74 и № 76 строители заканчивают работы на детской площадке. Основной объем благоустройства дворовой территории выполнен: заменены все коммуникации, уложен асфальт, установлены бордюрные камни, обустроены тротуары. Тем не менее вопросы у людей к администрации города есть.
Одна из инициативных жительниц дома № 74 пожаловалась мэру на некачественную, на ее взгляд, установку элементов детского городка. Сергей Надсадин в присутствии женщины дает поручение и подрядчику, и заказчику разобраться в ситуации и, если нарушения действительно имеют место, незамедлительно их устранить.
Также нарекания у людей вызвало обустройство газонов: они разбиты в детской зоне. Трава так и не взошла, а грунт уже превратился в грязь. Мэр требует срочно привести эту территорию в порядок и, если соседство открытого грунта с детским городком доставляет неудобства детям и их родителям, срочно рассмотреть альтернативные варианты (отсыпку песком, укладку дополнительного резинового покрытия).
Предмет отдельного разговора - территория, соседствующая с забором городского родильного дома. Долгие годы там находились старые гаражи. Сейчас их снесли, участок отсыпан инертными материалами. Мэр отмечает: прекрасное место для обустройства парковочной зоны. Не каждый южно-сахалинский двор может похвастать наличием свободного дополнительного пространства, вопрос организации парковочных мест во дворах - один из самых актуальных для горожан. Люди инициативу мэра одобрили. Профильным структурам дано поручение детально изучить вопрос, чтобы уже в следующем году планировать обустройство здесь парковки.
- Такие встречи мы проводили до ремонта дворов, когда люди озвучивали свои пожелания. Поэтому совершенно логично, что совместно с жителями и депутатами муниципалитет принимает выполненные работы. Есть недостатки, подрядчики обязуются их оперативно устранить, так, чтобы этими результатами были довольны люди. В конце концов, благоустройство делается не для отчетов, а для наших горожан, - резюмировал Сергей Надсадин.
Во встрече также принимал участие председатель Городской Думы Владимир Зайцев - это его округ.
- Встреча прошла довольно результативно: под четким контролем мэра службы обязались исправить выявленные недочеты, быть более открытыми по отношению к людям. Работа была проделана большая, виден результат. Безусловно, и я, и весь депутатский корпус будем и в дальнейшем принимать активное участие в жизни города, работать совместно с руководством муниципалитета, потому что только в тесном диалоге муниципалитет - жители - депутаты принимаются решения, от которых во многом зависит качество жизни горожан, - отметил председатель Городской Думы.
Практика проведения таких встреч продолжается. Сейчас актуализируется ремонтная программа дворовых территорий на следующий год. Уже проводятся первые собрания, информацию о которых ответственные структуры адресно доводят до жителей конкретных домов.
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