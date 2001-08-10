Клуб «Десантник» выполнил проект, получивший муниципальную поддержку
Сахалинская региональная молодежная общественная организация военно-спортивный клуб «Десантник» завершила серию патриотических мероприятий, реализуемых на средства муниципального гранта «Мы и наш город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Проект под названием «Армейский рукопашный бой (АРБ) - дорога в будущее» включал показательные выступления курсантов объединения в День России и День ВДВ, поездку к местам проведения раскопок на 50 параллель в с. Победино Смирныховского района и встречу с поисковиками, а завершился в детском доме «Троицкое». С ним «Десантник» связывает многолетняя дружба. Здесь члены клуба продемонстрировали навыки в сборке и разборке автоматов и приемы АРБ. В свою очередь воспитанники учреждения, занимающиеся в секции по огневой подготовке при детском доме, показали курсантам свои спортивные достижения.
В рамках проекта был проведен первый клубный турнир по АРБ для курсантов старших курсов. Сейчас к подобному соревнованию активно готовятся первокурсники.
По словам руководителя проекта Екатерины Захаровой, проект призван повысить у подростков интерес к спорту и военно-прикладному искусству, развить у них морально-волевые качества, а главное - воспитывать чувство ответственности за судьбу Отечества.
Как рассказала начальник отдела городской администрации Татьяна Кононенко, вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения власти Южно-Сахалинска уделяют особое внимание.
Подробную информацию о конкурсе на соискание муниципального гранта «Мы и наш город» можно получить по телефону 300-814 (доб. 7) и на сайте администрации областного центра.
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