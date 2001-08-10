Клуб «Десантник» выполнил проект, получивший муниципальную поддержку

Сахалинская региональная молодежная общественная организация военно-спортивный клуб «Десантник» завершила серию патриотических мероприятий, реализуемых на средства муниципального гранта «Мы и наш город». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Проект под названием «Армейский рукопашный бой (АРБ) - дорога в будущее» включал показательные выступления курсантов объединения в День России и День ВДВ, поездку к местам проведения раскопок на 50 параллель в с. Победино Смирныховского района и встречу с поисковиками, а завершился в детском доме «Троицкое». С ним «Десантник» связывает многолетняя дружба. Здесь члены клуба продемонстрировали навыки в сборке и разборке автоматов и приемы АРБ. В свою очередь воспитанники учреждения, занимающиеся в секции по огневой подготовке при детском доме, показали курсантам свои спортивные достижения.

В рамках проекта был проведен первый клубный турнир по АРБ для курсантов старших курсов. Сейчас к подобному соревнованию активно готовятся первокурсники.

По словам руководителя проекта Екатерины Захаровой, проект призван повысить у подростков интерес к спорту и военно-прикладному искусству, развить у них морально-волевые качества, а главное - воспитывать чувство ответственности за судьбу Отечества.

Как рассказала начальник отдела городской администрации Татьяна Кононенко, вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения власти Южно-Сахалинска уделяют особое внимание.

Подробную информацию о конкурсе на соискание муниципального гранта «Мы и наш город» можно получить по телефону 300-814 (доб. 7) и на сайте администрации областного центра.