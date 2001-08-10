Работы по вывозу некапитальных гаражей продолжаются в Южно-Сахалинске

Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:

- вблизи домов № 67, 69 по ул. Анивской;

- вблизи дома № 98а по ул. Тихой;

- вблизи дома № 85а по ул. Южно-Сахалинской;

- севернее дома № 72 по ул. Украинской;

- вблизи дома № 163 по ул. Железнодорожной;

- вблизи дома № 22 по Коммунистическому пр.;

- севернее дома № 20 по ул. В.Гайдука, п/р Луговое;

- вблизи здания № 304 по ул. Ленина.

Вывоз нестационарных (временных) объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). В случае невозможности безопасной транспортировки нестационарных (временных) объектов их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 2), 300-677 (доб. 2).