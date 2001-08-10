Сильнейшие тхэквондисты области выступят в Невельске

11 ноября в Невельске пройдет Первенство и Чемпионат Сахалинской области по тхэквондо. В состязаниях поучаствует около 60 сахалинцев. Спортсмены покажут элементы комплекса «Пхумсэ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Они представят упражнения, включающие атакующие и защитные технические элементы, которые выполняют по определенным траекториям в точно установленной последовательности, - отметили в региональной федерации тхэквондо.

Свои навыки покажут тхэквондисты из Невельска, Холмска, Южно-Сахалинска, Корсакова и Охи. На додянг выйдут девушки и юноши от 9 до 17 лет, а также женщины и мужчины от 18 и старше.

Соревнования пройдут в Детско-юношеской спортивной школе Невельска (ул.Школьная, 1а). Начало состязаний в 12:00. Вход свободный.