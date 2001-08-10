Сахалинским пенсионерам расскажут о компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно
В ходе «прямой телефонной линии» неработающим пенсионерам Сахалина и Курил расскажут о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного Фонда России по Сахалинской области.
9 ноября, с 10:00 до 12:00 специалисты отдела социальных выплат областного Отделения Пенсионного фонда РФ проведут «прямую телефонную линию» по вопросам компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Компенсация проезда к месту отдыха и обратно может производиться в виде:
- возмещения фактически произведенных самим пенсионером расходов;
- предоставления пенсионеру, при наличии, проездных документов (специальных талонов). Основанием для выдачи талонов будет служить представленная пенсионером телеграмма или пригласительное письмо от принимающей стороны, а также любой документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей услуги по организации отдыха.
Пригласительное письмо может быть оформлено в произвольной форме и без каких-либо требований по нотариальному удостоверению подписи гражданина. А образец телеграммы представлен на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для граждан региона».
Консультации специалистов можно будет получить по телефонам: 8 (4242) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.
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