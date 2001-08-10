В Сахалинской области примут дополнительные меры по улучшению демографии. По итогам прошлого года Сахалинская область добилась лучших в федеральном округе показателей в плане демографии: прирост жителей составил более 3 тысяч человек. В текущем году положительная динамика отмечена только в четырех округах – Южно-Сахалинском, Анивском, Курильском и Южно-Курильском. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Мы должны продумать и применить нестандартные подходы, чтобы закрепить сложившиеся ранее тенденции в демографии и преодолеть негативные моменты. В качестве дополнительных мер можно рассмотреть увеличение заработной платы, улучшение жилищных условий, создание комфортной среды в городах и селах области. Особое внимание следует уделить повышению качества островного здравоохранения, поддержке людей старшего поколения, привлечению сахалинцев и курильчан к занятиям физкультурой и спортом. В комплексе эти мероприятия позволят региону в полном объеме выполнить положения майского Указа Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - сказала председатель правительства.

В настоящее время органы исполнительной власти Сахалинской области приступили к подготовке региональных составляющих национального проекта «Демография». Он направлен на увеличение рождаемости и продолжительности жизни островитян, снижение смертности, а также на популяризацию здорового образа жизни. Реализацией ключевого проекта будут заниматься все основные министерства и ведомства региона.

Работу продолжат по нескольким направлениям. Главные из них - финансовая поддержка семей при рождении детей, повышение качества жизни граждан старшего поколения, развитие физкультуры и спорта, содействие занятости населению.

В рамках проекта «Демография» на поддержку семей с детьми до 2024 года в Сахалинской области направят около 15 миллиардов рублей. В результате коэффициент рождаемости в регионе должен вырасти до уровня 2,215, что выше среднероссийского (1,7). Предусмотрена и возможность профессионального обучения мам в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. С 2019 по 2024 год в региональном агентстве занятости планируют обучить не менее 960 женщин.

Решено улучшить условия и для активного долголетия людей старшего возраста, а также развивать инфраструктуру социального обслуживания. В городах с наибольшим количеством жителей - Корсакове, Холмске и Южно-Сахалинске – начнет работать гериатрическая служба. Ее цель - оказание специализированной медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. В стационарных условиях новая служба будет организована в Южно-Сахалинской городской больнице имени Ф.С. Анкудинова, Корсаковской и Холмской ЦРБ, а также в Сахалинской областной клинической больнице.

В ближайшие годы запланирован ввод в эксплуатацию дома ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске, а также пансионата для ветеранов в Корсакове. В этих учреждениях организуют так называемое сопровождаемое проживание, которое сохранит привычную атмосферу квартиры. Также в планах областных властей - строительство 7 объектов социального обслуживания и проведение капитальных ремонтов в 11 учреждениях социальной сферы. Дополнительные пристройки будут возводиться в Кировском интернате, строительство зданий интернатов начнется в Ногликах и Шахтерске. Они будут отвечать самым современным стандартам безопасности и доступности.

Для лиц предпенсионного возраста предусмотрено обучение востребованным в экономике навыкам и компетенциям. К концу 2024 году дополнительное профессиональное образование на островах получат не менее 1350 человек этой категории.

В рамках нацпроекта запланированы мероприятия, направленные на формирование у сахалинцев и курильчан мотивации к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек. Для этого в последующие два года в Южно-Сахалинске на базе детской городской поликлиники и Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера будут созданы центры общественного здоровья.

- К реализации национального проекта «Демография» всем региональным министерствам и ведомствам необходимо подойти максимально ответственно. Работа должна быть ориентирована на конкретные результаты - увеличение продолжительности жизни сахалинцев и курильчан, рождаемости на островах, рост количества граждан, регулярно занимающихся спортом. Недопустим чиновничий формализм к решению этих важнейших задач, - резюмировала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.