Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Южно-Сахалинске

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В этот день по всей стране полицейские проводят траурные мероприятия, посвященные защитникам правопорядка, отдавшим жизни ради спасения жизней и обеспечения безопасности граждан.

В Сахалинской области, будучи на боевом посту погибли 57 сотрудников органов внутренних дел. Чтобы почтить их память, сегодня у одноименного мемориала на проспекте Победы собрались представители руководства и личный состав УМВД России по Сахалинской области, сотрудники регионального управления Росгвардии, ветераны ОВД, представители органов исполнительной власти, а также семьи и друзья тех, кто до последнего оставался верен Присяге. К сожалению, этот год не обошелся без потерь для личного состава сахалинской полиции. При выезде на место происшествия в дорожной катастрофе погибли два сотрудника ОМВД России по Макаровскому району - инспектор ОГИБДД старший лейтенант полиции Александр Андрейко и старший следователь капитан юстиции Екатерина Петриченко.

Траурный митинг открыл начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Олег Долгий: «Многие из погибших за совершенные подвиги, были удостоены высоких наград. Семеро из них удостоены Ордена Мужества, двое – Ордена Красной звезды посмертно. Новые поколения сотрудников органов внутренних дел будут помнить имена погибших, а мы – оказывать посильную помощь родственникам наших ушедших товарищей».

Слова сопереживания и поддержки также выразили собравшимся председатель Правительства Сахалинской области Вера Щербина и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

В память о погибших была объявлена минута молчания. После троекратного залпа участники митинга возложили к памятнику венки и цветы.