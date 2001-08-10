В Лиственничном открыли дворовую спортивную площадку
В планировочном районе Лиственничное (по ул. Шоссейной, д. 50 г) открыли дворовую спортивную площадку для воркаута и игровую площадку для детей, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Инициатива жителей, объединившихся в территориальное общественное самоуправление (ТОС), получила реализацию благодаря финансовой поддержке со стороны администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, что с 2016 года в островной столице был инициирован конкурс «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий ТОС городского округа «Город Южно-Сахалинск». Победители получают грант в размере до 500 тыс. рублей. По условиям конкурсного отбора один процент от стоимости реализации проекта должны внести члены ТОС.
В прошлом году активные жители Лиственничного объединились в ТОС «Шоссейная» и их проект «В здоровом теле — здоровый дух» стал одним из победителей.
- В перспективе, и территория это позволяет, мы хотим сделать футбольное поле, которое в зимнее время можно использовать в качестве катка, а также баскетбольную площадку и многое другое. Тогда мы с детьми смогли бы, не выезжая в город, организовать спортивный досуг. Воркаут-городок и площадка для малышей - первый шаг. На следующий год мы готовим проект по видеонаблюдению. В планах совместно с муниципалитетом решить вопрос с мягким покрытием, - рассказала председатель ТОС Татьяна Иванова.
После показательных выступлений спортсменов на турниках праздник по случают открытия спортивного городка продолжился чаепитием и активными играми для юных гостей.
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