В Южно-Сахалинске презентовали четвертый том альманаха «Победители»

Презентация четвертого тома альманаха «Победители. Подлинные истории о Великой Отечественной войне, рассказанные сахалинскими ветеранами» состоялась в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Торжественное мероприятие приурочили к празднованию 100-летия комсомола, что неслучайно: в рядах самоотверженных защитников страны от фашизма и тружеников тыла было немало комсомольцев. После Великой Победы коммунистическая молодежь в числе первых направлялась на восстановление народного хозяйства, освоение целины, всесоюзные стройки, двигала научно-технический прогресс, добивалась невероятных высот в спорте, культуре.

Презентацию смогли посетить несколько героев книги. Их истории разместились более чем на ста страницах великолепно выполненного издания. Впервые в этом году (альманах выходит с 2015 года при непосредственной поддержке депутата Государственной Думы Георгия Карлова, который также посетил мероприятие) в сборнике появился раздел, в котором повествование ведут потомки уже ушедших героев. Организационную помощь в подготовке этого материала оказали педагоги Южно-Сахалинской школы №8 им. генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Как и в первых томах, в книге много фотографий, документов, фактического материала о ВОВ.

Главный литературный редактор альманаха Оксана Семенова подчеркнула, что «Победители» не просто книга об отдельных людях, но о целом народе, героически добывшем Победу и показавшего миру истинную трудовую доблесть.

Как отметил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, к ценным страницам издания будут неоднократно будут обращаться новые поколения, которые смогут почерпнуть вдохновляющие примеры любви к Родине и служения людям.

Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. Все они будут переданы в сахалинские библиотеки. Однако авторы не исключают возможности печати дополнительного тиража, как это было с первыми тремя томами из-за большого читательского интереса.

Истории о ветеранах ВОВ для публикации в пятой части альманаха можно направлять по адресу; 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, офис 210. Телефоны для справок: (4242) 469-304, 89147694206.