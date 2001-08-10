Школьников и молодежь приглашают на областной экофорум «С заботой о будущем»

7 декабря 2018 года в г. Южно-Сахалинске состоится молодежный Сахалинский экологический форум «С заботой о будущем». Форум проводится с 1998 года общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областной универсальной научной библиотекой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной общественной организации «Родник».

Основные цели форума – подведение итогов эколого-просветительской и природоохранной деятельности молодежно-подростковых экогрупп за год, обмен опытом по исследовательской деятельности и реализации социально-экологических проектов и мероприятий.

К участию приглашаются учащиеся школ, домов творчества, средних и высших учебных учреждений, экологические группы и общественные организации, молодые ученые Сахалинской области.

В программе мероприятия, помимо выступления делегаций, планируется традиционная встреча в формате «вопрос-ответ» участников со специалистами природоохранных, научных и экологических организаций, а также экологическая игра-стратегия. В рамках форума состоится подведение итогов проектов «Родника», в том числе награждение победителей эколого-краеведческого диктанта и конкурса экологических эмблем.

Подготовкой и проведением форума на добровольных началах занимается оргкомитет, в состав которого входят представители партнерских организаций: областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря (включительно) по телефону/факсу: (4242) 76-27-13, e-mail: Rodniknew@mail.ru. Получить Положение о проведении форума и форму заявки можно на сайте экоцентра «Родник».