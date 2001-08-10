Школьников и молодежь приглашают на областной экофорум «С заботой о будущем»
7 декабря 2018 года в г. Южно-Сахалинске состоится молодежный Сахалинский экологический форум «С заботой о будущем». Форум проводится с 1998 года общественной организацией «Экологический центр «Родник» совместно с областной универсальной научной библиотекой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной общественной организации «Родник».
Основные цели форума – подведение итогов эколого-просветительской и природоохранной деятельности молодежно-подростковых экогрупп за год, обмен опытом по исследовательской деятельности и реализации социально-экологических проектов и мероприятий.
К участию приглашаются учащиеся школ, домов творчества, средних и высших учебных учреждений, экологические группы и общественные организации, молодые ученые Сахалинской области.
В программе мероприятия, помимо выступления делегаций, планируется традиционная встреча в формате «вопрос-ответ» участников со специалистами природоохранных, научных и экологических организаций, а также экологическая игра-стратегия. В рамках форума состоится подведение итогов проектов «Родника», в том числе награждение победителей эколого-краеведческого диктанта и конкурса экологических эмблем.
Подготовкой и проведением форума на добровольных началах занимается оргкомитет, в состав которого входят представители партнерских организаций: областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества.
Заявки на участие принимаются до 1 декабря (включительно) по телефону/факсу: (4242) 76-27-13, e-mail: Rodniknew@mail.ru. Получить Положение о проведении форума и форму заявки можно на сайте экоцентра «Родник».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:13 2 Ноября Сахалинец избил мать до смерти за пьянство
13:10 2 Ноября Сахалинец занял второе место на соревнованиях в Китае
09:55 2 Ноября В 2019 году на острове Шикотан планируют ввести в работу две электростанции
- 11:42 2 Ноября ВТБ на четверть увеличил количество миноритариев на Дальнем Востоке
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
Выбор редакции
- 10:22 Сегодня Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
- 09:05 Сегодня Итоги конкурса «Студент года» подвели в Южно-Сахалинске
- 15:52 Вчера Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Южно-Сахалинске
- 13:49 Вчера Почти 100 борцов приняли участие в «Кубке мэра» по спортивной борьбе в Невельске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?