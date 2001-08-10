Итоги конкурса «Студент года» подвели в Южно-Сахалинске
Торжественное награждение победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2018» прошло в областном центре. В этом году свои заявки подали более 70 островитян. Из них выбрали 30 лучших студентов.
Конкурс традиционно проходил по нескольким номинациям. Лучших выбрали в сфере науки, спорта, добровольчества, творчества и общественной деятельности. Перед награждением студентов поздравил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.
- Я уверен, что для тех, кто стал победителем, это станет скачком вверх по карьерной лестнице и послужит хорошим подспорьем для реализации своих инициатив. Я вам желаю удачи и успехов во всех ваших начинаниях, которые откроют вам дорогу в будущее, - обратился к студентам Сергей Буренков.
Заявки принимали от Охи до Южно-Сахалинска. В каждой из сфер награждали не только учащихся высших учебных заведений, но и средне-специальных. Так в номинации «Интеллект года» диплом лауреата 1 степени получили Константин Шивыткин из СахГУ, а также Дмитрий Чуркин, представляющий Сахалинский горный техникум.
Добровольцем года стали студент Сахалинского института железнодорожного транспорта Константин Курганов, а также Ангелина Оганесян из Сахалинского государственного университета.
В номинации «Открытие года» лучшим стал Максим Немец, представляющий Сахалинский институт железнодорожного транспорта.
За достижения в области журналистики, победы в конкурсах и фестивалях, а также развитие медиа пространства в своем образовательном учреждении и не только наградили Ирину Коновалову. Студентка СахГУ стала «Журналистом года».
В номинации «Творческая личность» победили студент Сахалинского института железнодорожного транспорта Илья Родионов и представитель политехнического колледжа СахГУ Алексей Мирошевский.
На церемонии также отметили участников федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей». Благодарственные письма получили Екатерина Каленчукова, Сергей Радаев и Максим Иванов.
- Мне кажется, что эти награды показывают, что мы добились того, чего хотели. Мы смогли грамотно показать своих студентов. Спасибо всем огромное, удачи всем в следующем году, - обратилась к присутствующим заместитель директора Сахалинского института железнодорожного транспорта Анна Клёпова.
Гран-при регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2018» получили студент политехнического колледжа СахГУ Алексей Мирошевский и представитель Сахалинского института железнодорожного транспорта Екатерина Каленчукова. Сахалинка также стала лучшей в номинации «Общественник года».
- Очень волнительно было участвовать в этом конкурсе, он был очень желанным для меня. Я долго к этому шла. Надеюсь, что мы с ребятами достойно представим наш регион на следующем этапе, и у нас все получится, - поделилась впечатлениями обладательница Гран-при.
Всероссийский этап конкурса в этом году проходит по-новому. Организаторы решили разделить студентов высших и средне-специальных учебных заведений. Три сахалинца уже отправились на финал премии. Он проходит в Астрахани.
- Сахалинцы участвуют в трех номинациях: «Интеллект года», «Творческая личность» и «Спортсмен года». Лучшими на региональном этапе в них стали Дмитрий Чуркин, Алексей Мирошевский и Анатолий Солдатенко, - отметил организатор регионального этапа конкурса Александр Гаранин.
Студенты высших учебных заведений отправятся на всероссийский этап в конце месяца. Он пройдет в Казани с 21 по 24 ноября. Представлять Сахалинскую область будут победители номинаций «Творческая личность» Илья Родинов, «Журналист года» Ирина Коновалова и обладательница Гран-при Екатерина Каленчукова. Участие в подобных конкурсах и поездки на всероссийские этапы стали возможны благодаря поддержке министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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