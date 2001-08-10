Пассажирская компания «Сахалин» завершает дачный сезон

Поезда по направлениям Южно-Сахалинск – Новодеревенское и Холмск-Николайчук с 10 ноября приостанавливают движение. Маршрут Поронайск-Победино перестал совершать рейсы 31 октября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пассажирской компании «Сахалин».

Как правило этими направлениями пользовались садоводы и огородники, чьи участки расположены в этих районах. В связи с закрытием сезона железнодорожники провели акцию для своих постоянных клиентов, которых уже знают не один год. Победители получили призы и подарки.

-Летний сезон завершается. Поэтому мы провели для них акцию с розыгрышем небольших сувениров. Надеемся, что дачный сезон оказался для них удачным и они собрали большое количество урожая, - отмечают в пассажирской компании.

В пассажирской компании отмечают, что в этом году только за летний период по данным направлениям было перевезено 63 800 человек.