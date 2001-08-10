Первая детско‐юношеская конференция на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области «Родная речь» начала свою работу в литературно‐художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» сегодня, 8 ноября. Конференция организована по инициативе Ассоциации музеев Сахалинской области, регионального правительства и компании «Сахалин Энерджи» в преддверии 2019 года, объявленного ООН Международным годом языков коренных народов.

Начальник отдела социальной деятельности компании «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар, отметила, что сегодня Сахалин одним из первых в Российской Федерации открывает цикл мероприятий, которые будут посвящены международному году языков и поздравила участников конференции, сообщили ТИА "Острова" в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Ее поддержала главный советник управления КМНС правительства Сахалинской области Регина Федулова:

- Уверена, что конференция даст новый импульс к изучению, пониманию и уважению к нашим родным языкам, – сказала она.

За победу предстоит сразиться юным представителям коренных малочисленных народов Севера Сахалина из Охинского, Ногликского и Поронайского районов, а также города Южно‐Сахалинска. Почти полгода шла подготовка, ребятам предстоит прочитать доклады на родном языке на темы сохранения языков, традиционной культуры и духовного наследия коренных этносов острова. Кроме того, участники подготовили перевод фрагмента книги Антона Чехова «Остров Сахалин». Оценивать их будут эксперты, носители языка, представители научного сообщества.

- Позвольте мне, как хозяйке этого дома, поблагодарить каждого из вас, кто решился принять участие в конференции. Первыми быть всегда не легко, но главное не бояться и тогда все получится, — выступила с поздравительной речью президент ассоциации музеев Сахалинской области и директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

После приветствия старейшина уильтинского народа Минато Сирюко провела национальный обряд и попросила духов благословить дело, которое сегодня начали люди.

Видимо, «духи» оказались благосклонными. Последовавшая за этим церемония знакомства в виде веселой игры в комплементы, произнесенные на разных языках, которую провела заведующая отделом региональных художественных проектов художественного музея Елена Ниткук, показала, что очень просто понять друг друга, даже если мы говорим на разных языках. После этого провели презентацию аудиобукваря «Уилтадаирису. Говорим по‐уильтински» и этнографический диктант.

Работа конференции продлится три дня. Сегодня участники выступят со своими докладами, написанные на родном языке, примут участие в этновикторине «Хочу все знать» и интерактивной игре «Робинзоны Сахалина». По итогам конференции пройдет награждение победителей.

В субботу, 11 ноября, участники «Родной речи» отправятся на выездную интерактивную экскурсию «Путешествие с книгой А.П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – Найбучи».