Реконструкция кабельных ЛЭП значительно увеличит надежность электроснабжения в Корсакове

Сахалинэнерго приступит к реконструкции кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ в городе Корсакове. Главная цель реконструкции - повышение надёжности электроснабжения, в том числе социально-важных объектов и предприятий жизнеобеспечения.

«Данные кабельные ЛЭП были построена более 40 лет назад и на сегодняшний день не отвечают возросшему уровню электропотребления, - рассказал начальник Корсаковского сетевого района филиала «Распределительные сети» Сахалинэнерго Сергей Макаров. – Реконструкция обеспечит дополнительный транзит мощности, значительно повысит надежность и усилит резервирование электроснабжения большей части портового города. В числе потребителей, которые запитаны от этих линий: насосные станции, котельные, узел связи, пожарная часть, взрослая и детская поликлиники, диспансер, стоматология, несколько школ и детских садов».

Общая протяженность реконструируемых участков ЛЭП составит около 4 км. Работы будут вестись в районе улиц Советской и Невельской.

Предварительная стоимость работ, материалов и оборудования составит около 21 млн рублей. Затраты предусмотрены инвестиционной программой «Сахалинэнерго».

Работы будут проводиться без отключения потребителей. Нагрузку переведут на резервные схемы электроснабжения.

После прокладки кабельных линий энергетики в полном объеме восстановят нарушенное благоустройство. Работы пройдут в два этапа. В зимний период траншея будет заполнена грунтом, по мере необходимости будет производиться подсыпка. В теплое время года, после того, как грунт полностью уляжется, восстановят твёрдое покрытие.