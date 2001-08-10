Южно-сахалинским педагогам напомнили о мерах профилактики инфекционных заболеваний

Обновленный пакет документов с актуальными рекомендациями и инструкциями по алгоритму действий персонала школ для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников получили южно-сахалинские педагоги в ходе тематического семинара. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее, в преддверии эпидсезона по энтеровирусным инфекциями и менингиту, обучение прошли все руководители школ и детских садов города.

Совместная работа по профилактике ведется педагогами и медиками образовательных учреждений, специалистами городской детской поликлиники и родительским сообществом.

- Для нас важно взаимодействие с родителями. Это касается семей как малышей, так и учащихся старших классов. Обладая полной информацией, работники школ могут оперативнее сориентироваться и помочь медикам не допустить эпидемии. Сейчас мы совместно с коллективом детской поликлиники реализуем профилактические меры в связи с предстоящим сезоном, благоприятным для ОРВИ и гриппа. Так, в октябре была завершена прививочная кампания, - отметила директор департамента образования Анастасия Киктева.

Выявляемые надзорными органами нарушения в оформлении документации в период карантинных мероприятий оперативно устраняются. На сегодняшний день идет снижение количества подтвержденных случаев менингита.