Жильцы дома № 117 по улице Советская в Холмске обсудили реконструкцию двора

Жильцы дома № 117 по улице Советская в Холмске провели собрание собственников, на которое пригласили исполняющего обязанности главы Холмского городского округа, а также специалистов администрации, представителей «Службы единого заказчика» и управляющей компании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

На повестке дня стояли вопросы запрета разгрузки машин на придомовой территории, изменений плана реконструкции двора, погашения задолженности по оплате коммунальных услуг, ремонта подъездов, а также переизбрания председателя совета дома.

Не все варианты решения проблемных вопросов были поддержаны жильцами дома единогласно. В частности, разногласия возникли при оценке проведённого капитального ремонта придомовой территории. Большинство жильцов перемены устроили, в то время как у отдельных граждан возникли претензии.

Проект реконструкции двора рассчитан на 2 года. Основная часть запланированного уже выполнена. В 2019 году предусмотрены замена трубы отопления с выносом её за пределы дворовой территории, а также работы по озеленению.