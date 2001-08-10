Жильцы дома № 117 по улице Советская в Холмске обсудили реконструкцию двора
Жильцы дома № 117 по улице Советская в Холмске провели собрание собственников, на которое пригласили исполняющего обязанности главы Холмского городского округа, а также специалистов администрации, представителей «Службы единого заказчика» и управляющей компании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.
На повестке дня стояли вопросы запрета разгрузки машин на придомовой территории, изменений плана реконструкции двора, погашения задолженности по оплате коммунальных услуг, ремонта подъездов, а также переизбрания председателя совета дома.
Не все варианты решения проблемных вопросов были поддержаны жильцами дома единогласно. В частности, разногласия возникли при оценке проведённого капитального ремонта придомовой территории. Большинство жильцов перемены устроили, в то время как у отдельных граждан возникли претензии.
Проект реконструкции двора рассчитан на 2 года. Основная часть запланированного уже выполнена. В 2019 году предусмотрены замена трубы отопления с выносом её за пределы дворовой территории, а также работы по озеленению.
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