На Сахалине впервые за постсоветский период строят современный дом ветеранов и инвалидов
В планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска в 2020 году появится учреждение социального обслуживания нового формата. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
Проживание в новом областном специальном доме для ветеранов и инвалидов будет организовано по типу пансионата. В пятиэтажном здании разместятся 50 квартир для 100 постояльцев.
– Это первое учреждение подобного типа в островном регионе, где будет создана обстановка, максимально приближенная к домашней, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. – Для пожилых людей, нуждающихся в уходе, очень важно и нужно сохранить привычную атмосферу квартирного проживания. Пансионатная модель учреждений в полной мере дает такую возможность.
В домах-интернатах, как в общежитиях, комнаты выходят в общий коридор. А в пансионате в распоряжении постояльцев находятся квартиры с собственными ванными комнатами и кухнями. Кроме того, в областном доме ветеранов и инвалидов будет организован комплекс служб социально-бытового обслуживания – медпункт с процедурной, столовая, прачечные на каждом этаже, а также спортзал, компьютерный класс, актовый зал для проведения мероприятий. Общая площадь здания – почти 4 тысячи квадратных метров.
Все помещения адаптируют для маломобильных граждан. Комнаты, где человек с ограниченными возможностями здоровья может оказаться один, оборудуют системой двусторонней связи с диспетчером и тревожными кнопками.
– В настоящее время на объекте работают около 70 человек, – сообщил директор организации-подрядчика – ООО «Сахагрострой» – Александр Антошин. – Идет строительство третьего этажа, в декабре собираемся полностью закончить коробку основного блока здания. Также ведутся работы по установке дренажной системы. На сегодняшний день на объекте уже выполнена подводка канализации, проложена теплотрасса.
Строительство дома ветеранов и инвалидов началось в минувшем июле. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 480 миллионов рублей.
– Сегодня на Сахалине и Курилах идет модернизация отрасли социального обслуживания. Возводятся учреждения нового типа, где будут созданы самые комфортные условия для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это поддержит наметившуюся положительную тенденцию к увеличению продолжительности жизни сахалинцев и курильчан, – отметил заместитель председателя правительства островного региона Антон Зайцев, посетивший строящийся в Луговом объект.
В дальнейшем специальные дома пансионатного типа планируется построить в Корсакове, Ногликах и Шахтерске. В декабре проектно-сметная документация по этим объектам попадет на государственную экспертизу. Приступить к строительству учреждений планируется в следующем году.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:51 7 Ноября ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
16:15 6 Ноября В Холмском порту началась реконструкция причального комплекса
15:48 7 Ноября Сергей Надсадин проверил отремонтированные дворы Южно-Сахалинска
18:02 6 Ноября В Южно-Сахалинске откроются еще два отделения кванториума
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
Выбор редакции
- 18:03 Вчера В Сахалинской области снижается количество правонарушений
- 16:47 Вчера На Сахалине впервые за постсоветский период строят современный дом ветеранов и инвалидов
- 16:33 Вчера В Южно-Сахалинске прошли соревнования по настольному теннису
- 15:01 Вчера Жильцы дома № 117 по улице Советская в Холмске обсудили реконструкцию двора
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?