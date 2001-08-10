На Сахалине впервые за постсоветский период строят современный дом ветеранов и инвалидов

В планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска в 2020 году появится учреждение социального обслуживания нового формата. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Проживание в новом областном специальном доме для ветеранов и инвалидов будет организовано по типу пансионата. В пятиэтажном здании разместятся 50 квартир для 100 постояльцев.

– Это первое учреждение подобного типа в островном регионе, где будет создана обстановка, максимально приближенная к домашней, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. – Для пожилых людей, нуждающихся в уходе, очень важно и нужно сохранить привычную атмосферу квартирного проживания. Пансионатная модель учреждений в полной мере дает такую возможность.

В домах-интернатах, как в общежитиях, комнаты выходят в общий коридор. А в пансионате в распоряжении постояльцев находятся квартиры с собственными ванными комнатами и кухнями. Кроме того, в областном доме ветеранов и инвалидов будет организован комплекс служб социально-бытового обслуживания – медпункт с процедурной, столовая, прачечные на каждом этаже, а также спортзал, компьютерный класс, актовый зал для проведения мероприятий. Общая площадь здания – почти 4 тысячи квадратных метров.

Все помещения адаптируют для маломобильных граждан. Комнаты, где человек с ограниченными возможностями здоровья может оказаться один, оборудуют системой двусторонней связи с диспетчером и тревожными кнопками.

– В настоящее время на объекте работают около 70 человек, – сообщил директор организации-подрядчика – ООО «Сахагрострой» – Александр Антошин. – Идет строительство третьего этажа, в декабре собираемся полностью закончить коробку основного блока здания. Также ведутся работы по установке дренажной системы. На сегодняшний день на объекте уже выполнена подводка канализации, проложена теплотрасса.

Строительство дома ветеранов и инвалидов началось в минувшем июле. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 480 миллионов рублей.

– Сегодня на Сахалине и Курилах идет модернизация отрасли социального обслуживания. Возводятся учреждения нового типа, где будут созданы самые комфортные условия для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это поддержит наметившуюся положительную тенденцию к увеличению продолжительности жизни сахалинцев и курильчан, – отметил заместитель председателя правительства островного региона Антон Зайцев, посетивший строящийся в Луговом объект.

В дальнейшем специальные дома пансионатного типа планируется построить в Корсакове, Ногликах и Шахтерске. В декабре проектно-сметная документация по этим объектам попадет на государственную экспертизу. Приступить к строительству учреждений планируется в следующем году.