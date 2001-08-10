В Южно-Сахалинске обсудили судьбу некоторых домов

Вопрос о дальнейшей судьбе жилых зданий № 21а и 21-б по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске рассмотрел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. На встречу пришли активные жители МКД. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Мы хотим, чтобы наш дом признали аварийным, потому что он непригоден для жилья. Практически во всех комнатах есть трещины и щели, обсыпается потолок. Не лучше дела обстоят и с инженерными сетями - в подъездах нет заземления. Я живу в доме с 2012 года, и ситуация не меняется. Ранее нам сказали, что наши дома стоят в планах на капитальный ремонт. Но мы считаем, что это нецелесообразная трата бюджетных средств. Капитальный ремонт надо начинать с фундамента. Собственники помещений периодически делают в своих секциях косметический ремонт, но это не улучшает ситуацию. Из-за грибка у детей появляются проблемы со здоровьем, - рассказала жительница дома № 21а Александра.

По словам жильцов, в этом доме 1961 года постройки ремонт общедомового имущества не делался ни разу с момента его сдачи в эксплуатацию. В свое время данное здание было ведомственным общежитием.

Выслушав активистов, присутствовавшие на встрече руководители профильных структур администрации совместно с градоначальником еще раз убедились в том, что локально проблему не решить. Ремонт в отдельных частях зданий положительных результатов не даст. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо провести повторное комплексное обследование домов № 21-а, 21-б, и по его итогам решать судьбу этих рядом стоящих зданий.

- Безусловно, нельзя оставлять ситуацию без внимания до ее окончательного разрешения. В рамках правового поля мы должны помочь обратившимся. В течение месяца обследование будет проведено, после чего мы с вами вновь встретимся и примем окончательное решение либо о проведении капитального ремонта зданий, либо о расселении, - обратился к присутствующим Сергей Надсадин.

Записаться на прием к руководителям структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска можно не только лично, по телефону либо посредством подачи заявления, но и через официальный сайт администрации, воспользовавшись электронным сервисом записи на прием, размещенным на вкладке «Обратная связь». Для этого гражданину необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Консультации о записи на личный прием можно получить по следующим телефонам приемной граждан администрации города Южно-Сахалинска: 300-911, 300-669, 300-804, 300-845. Также задать интересующие вопросы можно через официальные аккаунты администрации в социальных сетях.