В Сахалинской области снижается количество правонарушений

За последний год их число сократилось на 14 процентов. Такая информация была озвучена на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудников органов внутренних дел, которое состоялось сегодня в Чехов-центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

В сахалинском управлении МВД отмечают снижение тяжких и особо тяжких правонарушений, совершенных на островах, а также детской преступности. По мнению полицейских, положительная динамика связана с большим количеством введенных в последнее время предупредительных мер. Руководитель сахалинского управления МВД России Олег Долгий, поздравляя с профессиональным праздником личный состав, отметил, что полицейские должны закрепить складывающиеся тенденции.

К поздравлениям в адрес сотрудников и ветеранов островного управления МВД России присоединилась и председатель регионального правительства Вера Щербина.

- Уже 300 лет российская полиция стоит на защите интересов государства и его граждан, занимается важным и ответственным делом - обеспечивает безопасность и правопорядок в нашей стране, - отметила она. - От результатов этой работы во многом зависит успех развития России и благополучие ее жителей. Все это в полной мере относится и к Сахалинской области. Сотрудники органов внутренних дел внесли значимый вклад в становление островного региона, во многом способствовали его экономическому росту, созданию комфортных условий для жизни сахалинцев и курильчан.

Глава островного правительства также отметила, что власти стремятся оказать необходимую поддержку органам внутренних дел. Только в этом году на материально-техническое обеспечение деятельности полиции из регионального бюджета было выделено 25 миллионов рублей. А уже в следующем году размер субсидии планируется увеличить почти в 10 раз.

Областная поддержка позволила установить в населенных пунктах 91 камеру фото- и видеофиксации. Органам внутренних дел переданы 14 спецавтомобилей и 3 мотоцикла. В аэропортах и морских портах появились биометрические системы распознавания лиц, приобретены беспилотные системы «Орлан».

Помогают власти и в решении жилищных вопросов - до 10 процентов построенного жилья в области передаются полицейским. За последние 3 года им предоставлены 90 квартир.

В ходе торжественного мероприятия лучшие сотрудники органов внутренних дел были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от правительства островного региона. Со словами напутствия к полицейским обратились ветераны службы.

- Я шел на работу сознательно, уже в зрелом возрасте. На службу в органах внутренних дел попросился сам, окончив юридический институт. Начинал с рядовых должностей. Сегодня не жалею о пройденном пути, - рассказал почетный председатель Совета ветеранов Сахалинской области Рашид Мустафин. – Главное в нашем деле – это порядочность. Народ это видит и уважает, люди ценят тебя по делам.