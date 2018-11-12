В Южно-Сахалинске проинспектировали работы по благоустройству ТОС
В островной столице продолжают инспектировать проекты территориального общественного самоуправления (ТОС), реализованные в этом году. ТОС не заменяет работу управляющих компаний или ТСЖ по текущему содержанию жилого фонда, дворовых территорий и не отменяет участие дворов в программах капитального ремонта, напомнили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Как подчеркнул директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев, ТОС - это дополнительная возможность получить финансирование из бюджета инициатив горожан, оперативно реализовать проекты, которые сами жители считают приоритетными.
Всего в Южно-Сахалинске зарегистрировано 22 ТОС, четыре из них - как юридические лица. Механизм работы ТОС зарекомендовал себя как эффективный инструмент решения вопросов местного значения, в том числе и благоустройства дворов. В основном южносахалинцев интересует улучшение детских площадок, парковок, асфальтирование и озеленение придомовых пространств, подключение систем видеонаблюдения.
В ходе нынешней инспекции представители общественного совета, специалисты муниципалитета посетили ряд дворов и проверили ход работ по их благоустройству в рамках конкурса социальных проектов.
- Цель сегодняшней поездки - посмотреть, как реализуются выделенные гранты, нужна ли дополнительная помощь, например, в части организации деятельности ТОС. С каждым годом люди проявляют больше активности и, видя результат своей работы, вдохновляются на новые проекты. Муниципалитет поддерживает такие инициативы, - сказал Дмитрий Хайбриев.
Инспекционная группа побывала на шести объектах ТОС: «Успешный» (п/р Ново-Александровск), «Мира 65», «Восход», «Космос», «Южный» и «Шоссейная». Их представители продемонстрировали результат своей деятельности и отчитались о выполненных работах.
- Мы создали ТОС в мае, приняли участие в конкурсе и получили грант. На общем собрании решили, что нам нужна парковочная зона для дома № 3 по ул. Мичурина, и активно занялись ее обустройством. В следующем году тоже планируем получить финансирование, хотим посадить цветущие кусты и деревья вокруг спортивной площадки, - поделилась зампредседателя ТОС «Успешный» (п/р Ново-Александровск) Лариса Фалилеева.
Напомним, программа поддержки инициатив граждан, объединившихся в ТОС, действует на территории городского округа с 2016 года. В этом году помощь от города на свои проекты получили 12 ТОС, которые выиграли гранты до 500 тысяч рублей.
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