В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест

За два года на Сахалине возведут 12 новых школ. Современные образовательные учреждения появятся в планировочных районах Южно-Сахалинска – Дальнем и Луговом, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.

Возводить школу на 550 мест в Дальнем начали в июне этого года. В области это первая школа, где применяется практика строительства «под ключ». Подрядчик выполняет все работы, начиная с проекта и заканчивая оформлением внутренних помещений и расстановкой мебели.

Как сообщил генеральный директор подрядной организации – ООО «Остов» – Владимир Гвон, на сегодняшний день полностью выполнен железобетонный каркас блоков, установлено больше половины окон. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июль 2020 года, но строительство идет с трехмесячным опережением графика.

В новой школе, кроме просторных учебных классов, будут оборудованы студия живописи, производственные мастерские для уроков технологии, где юные сахалинцы начнут заниматься резьбой по дереву и металлу, шитьем и кулинарией. Кабинеты и естественнонаучные лаборатории оснастят современным цифровым оборудованием. Предусмотрен класс для занятий техническим творчеством – робототехникой, 3D-моделированием.

На территории школы планируется разместить теплицы и учебную метеостанцию. Рассматривается возможность установки открытого кинотеатра, где в качестве экрана будет использоваться фасад здания.

– Дальнее – активно развивающийся микрорайон областного центра. Сегодня здесь в общеобразовательной школе №19 учатся 500 ребят. Но для всех мест не хватает, и юные жители Дальнего каждый день ездят в школу №5 Южно-Сахалинска. После открытия нового образовательного учреждения ребята будут посещать уроки рядом с домом. Кроме того, при школе №19 планируется построить еще один корпус для начальных классов, – рассказала руководитель департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.

В Луговом идет строительство коррекционной школы на 260 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание из пяти блоков будет полностью отвечать федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям безбарьерной среды. Сдать объект в эксплуатацию собираются в мае 2020 года.

Проект предусматривает помещения для обучения аутистов, слабовидящих и слепых, а также и детей с другими нарушениями здоровья. В социально-реабилитационном блоке разместятся тренажеры, зал для занятий лечебной физической культурой, комната Монтессори. По просьбе родителей будут выделены помещения для организации групп присмотра и ухода.

В отдельном блоке старшеклассники будут проходить начальную профессиональную подготовку, чтобы после окончания школы они могли легко найти себя во взрослой жизни. Ребята смогут освоить профессии штукатура-маляра и швеи. Основы сельского хозяйства будут изучаться на практических занятиях в теплицах.

– В подобном специализированном образовательном учреждении Сахалинская область нуждалась давно. Существующая в Южно-Сахалинске коррекционная школа «Надежда» сегодня размещается в здании 60-х годов постройки, которое уже не отвечает современным требованиям. На сегодняшний день в ней учатся более 180 ребят. Еще около 80 - находятся на домашнем обучении. Также налажено инклюзивное образование на базе общеобразовательных школ областного центра. В новом учреждении для особенных детей будут созданы все необходимые условия для получения более качественного образования, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Кроме Лугового и Дальнего, строительство современных школ и пристроек к существующим развернулось в Корсакове, Долинске, Смирных. На начальной стадии – образовательные объекты в Макарове, Ногликах. Комплексы школа-детский сад возводят в селах Тунгор Охинского района и Кировское Тымовского района. Дополнительными корпусами прирастут гимназии №1 и 3, а также школы №6 и 26 в Южно-Сахалинске. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 4,3 миллиарда рублей.

– Для островного региона это беспрецедентные объемы капитального строительства в сфере образования, – отметил заместитель председателя правительства области Антон Зайцев, накануне посетивший будущие школы в Дальнем и Луговом. – Всего за два года в области планируется построить 12 современных зданий для школьников. Дополнительно будет создано более 5 тысяч учебных мест. В своих майских указах Президент поставил задачи до 2021 года ликвидировать очередь детей до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения, а до 2024 года – вторую смену в школах. Учитывая нынешний темп развития инфраструктуры в Сахалинской области, эти цели будут достигнуты.