Первый региональный форум наставничества пройдет в Сахалинской области
Первый региональный молодежный образовательный форум наставников пройдет в областном центре 23 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном минспорта.
В работе форума примут участие более 80 сахалинцев, имеющие опыт и методику в области наставничества в разных сферах общества: образовании, культуре, спорте, здравоохранении и молодежной политике, а также в коммерческих организациях.
Главной целью мероприятия является развитие движения наставничества, поиск и внедрение его эффективных практик на территории Сахалинской области, а также их представление на федеральном уровне.
В рамках форума состоится презентация лучших практик Сахалинской области и награждение победителей регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».
В качестве экспертов будут привлечены представители региональных профильных министерств, а также специалисты из Москвы и регионов Дальнего Востока.
Форум пройдет в конференц-зале гостиницы Пасифик Плаза Сахалин. Начало работы в 9 часов
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