Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2018
Сегодня 02:53
67,68|76,07|70,88
В Александровске-Сахалинском часть домов остается без света
16:50, 12.11.18 | Новости общества Сахалина и Курил

Первый региональный форум наставничества пройдет в Сахалинской области

Первый региональный форум наставничества пройдет в Сахалинской области

Первый региональный молодежный образовательный форум наставников пройдет в областном центре 23 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном минспорта.

В работе форума примут участие более 80 сахалинцев, имеющие опыт и методику в области наставничества в разных сферах общества: образовании, культуре, спорте, здравоохранении и молодежной политике, а также в коммерческих организациях.

Главной целью мероприятия является развитие движения наставничества, поиск и внедрение его эффективных практик на территории Сахалинской области, а также их представление на федеральном уровне.

В рамках форума состоится презентация лучших практик Сахалинской области и награждение победителей регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

В качестве экспертов будут привлечены представители региональных профильных министерств, а также специалисты из Москвы и регионов Дальнего Востока.

Форум пройдет в конференц-зале гостиницы Пасифик Плаза Сахалин. Начало работы в 9 часов

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?