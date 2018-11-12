Первый региональный форум наставничества пройдет в Сахалинской области

Первый региональный молодежный образовательный форум наставников пройдет в областном центре 23 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном минспорта.

В работе форума примут участие более 80 сахалинцев, имеющие опыт и методику в области наставничества в разных сферах общества: образовании, культуре, спорте, здравоохранении и молодежной политике, а также в коммерческих организациях.

Главной целью мероприятия является развитие движения наставничества, поиск и внедрение его эффективных практик на территории Сахалинской области, а также их представление на федеральном уровне.

В рамках форума состоится презентация лучших практик Сахалинской области и награждение победителей регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

В качестве экспертов будут привлечены представители региональных профильных министерств, а также специалисты из Москвы и регионов Дальнего Востока.

Форум пройдет в конференц-зале гостиницы Пасифик Плаза Сахалин. Начало работы в 9 часов