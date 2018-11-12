Российские и зарубежные ученые призвали отказаться от отлова косаток

Ученые России и всего мира призывают Росприроднадзор не допустить продолжения отлова косаток в 2019 году. Сегодня в департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу в Хабаровске обратилась международная группа биологов – специалистов по китообразным. Как стало известно ТИА «Острова», 25 экспертов из 8 стран просят ведомство и созданную им экспертную комиссию не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год и считают, что продолжение живоотлова в Охотском море может быстро истощить всю популяцию.

Несмотря на то, что в настоящий момент Генеральной прокуратурой ведется следствие по вопросу законности выдачи квот и осуществления отлова косаток и белух в 2018 году, дальневосточный департамент Росприроднадзора 18 сентября 2018 года начал государственную экологическую экспертизу по материалам ОДУ. В случае ее положительного заключения, будет разрешено отловить еще 13 косаток и сотни белух в Охотском море для эксплуатации в зарубежных развлекательных шоу. С просьбой не одобрять этот "допустимый улов" в Росприроднадзор и в экспертную комиссию уже обратились российские биологи - ведущие специалисты по косаткам, белухам и другим китообразным, десятки природоохранных организаций, тысячи россиян.

Петицию за запрет выдачи квот на отлов косаток и белух, размещенную на Change.org, подписали более 100 000 человек.

А сегодня к российским ученым и общественности присоединились и известные международные эксперты из Италии, Греции, США, Канады, Гонконга, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии. Они обращают внимание российских чиновников, что вылов даже нескольких китообразных может иметь долгосрочные негативные последствия для всей популяции – как это произошло в море Селиш у западного побережья Канады и США в 60-х годах ХХ века, когда живоотловы подорвали численность популяции косаток, которая не восстановилась до сих пор и находится на грани исчезновения. Ученые отмечают, что уже доказано существование у косаток сложной социальной структуры, своего языка и даже разных его диалектов. Эти животные имеют долгосрочные семейные связи и могут сильно страдать от изъятия своих родных, особенно молодых самок, которые составляют так называемое «репродуктивное ядро» популяции, и при этом представляют наибольший интерес для индустрии развлечений, поскольку способны рожать в неволе.

Окончание государственной экологической экспертизы Росприроднадзора намечено на 16 ноября 2018 года. Если она даст положительное заключение на материалы ОДУ, то вылов в Охотском море за 2018-2019 годы составит 26 косаток и несколько сотен белух, а с учетом традиционной неучтенной гибели членов семей – много больше. Это может стать настоящей катастрофой для будущего охотоморскихкосаток и белух. Международное научное сообщество считает, что изъятие этих китообразных из Охотского моря для продажи в океанариумы необходимо остановить, чтобы избежать непоправимых последствий, которые могут привести к полному вымиранию популяций.

Напомним, в мае 2018 года дальневосточный Росприроднадзор в рекордные сроки (всего за шесть дней) провел аналогичную экспертизу и утвердил материалы ОДУ, на основании которых прошедшим летом уже было выловлено 11 косаток и 90 белух. Все эти животные в настоящее время ждут своей участи в тесных вольерах так называемого центра передержки в бухте Средняя под городом Находка Приморского края, печально известном как "китовая тюрьма". При выдаче положительного заключения 23 мая 2018 года экспертная комиссия, состоявшая из специалистов по паукам, клещам, моллюскам, червям и искусственному воспроизводству лососей, даже не приняла во внимание, что плотоядная популяция косаток занесена в Красную книгу Камчатского края. В настоящее время общественные организации "Экологическая вахта Сахалина", Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" оспаривают это положительное заключение в суде. Гринпис России собирает подписи за запрет выдачи разрешений на экспорт косаток и белух. Генеральная прокуратура ведет всестороннюю проверку в ходе которой уже было выявлено множество нарушений.

Стоит отметить, что отлов белух в Охотском море также вызывает большие опасения международного научного сообщества. По последней информации от эксперта, участвующего в проверке, сейчас в бухте Средней находятся 15 детенышей белух, которые еще не имеют зубов и должны питаться молоком матери (сеголетки). Отлов сеголеток категорически запрещен действующим законодательством, и отловщики прекрасно понимали, что, отлавливая детенышей белух, они нарушают закон. Правовую оценку этих действий должны дать правоохранительные органы.