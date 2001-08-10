Кризисный психолог Михаил Хасьминский посетит Сахалин

Сахалин встретит известного кризисного психолога Михаила Хасьминского, который около 12-ти лет руководит Центром кризисной психологии, рассказали ТИА "Острова" .

Михаил Игоревич - знаток профилактической работы по предотвращению суицидов, а также комплексной духовно-психологической реабилитации взрослых и детей, переживающих кризис или психотравмирующие экстремальные ситуации.

В числе его профессиональных интересов: психологическая помощь людям, переживающим развод и расставание, переживших горе, психологическую травму потери, поддержка больных, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация работы психологической и душепопечительской помощи в интернете, психологическая реабилитация пострадавших в зоне военных действий.

Насыщенная программа визита запланирована на период с 16 по 21 ноября. Михаил Игоревич встретится с сотрудниками силовых структур с лекцией об эффективных методах профилактики и практической помощи суицидентам в современных условиях, проведет семинар по безопасности жизни ребенка, профилактике суицидального и саморазрушающего поведения детей и подростков для сотрудников министерства образования, здравоохранения и соцзащиты, встретится с православным сообществом Южно-Сахалинска и других городов Сахалина.

Пресс-конференцию для представителей региональных СМИ Михаил Хасьминский планирует провести накануне своего отъезда 21 ноября в 14.00 (Духовно-просветительский центр, актовый зал, 2 этаж).