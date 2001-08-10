Кризисный психолог Михаил Хасьминский посетит Сахалин
Сахалин встретит известного кризисного психолога Михаила Хасьминского, который около 12-ти лет руководит Центром кризисной психологии, рассказали ТИА "Острова" .
Михаил Игоревич - знаток профилактической работы по предотвращению суицидов, а также комплексной духовно-психологической реабилитации взрослых и детей, переживающих кризис или психотравмирующие экстремальные ситуации.
В числе его профессиональных интересов: психологическая помощь людям, переживающим развод и расставание, переживших горе, психологическую травму потери, поддержка больных, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация работы психологической и душепопечительской помощи в интернете, психологическая реабилитация пострадавших в зоне военных действий.
Насыщенная программа визита запланирована на период с 16 по 21 ноября. Михаил Игоревич встретится с сотрудниками силовых структур с лекцией об эффективных методах профилактики и практической помощи суицидентам в современных условиях, проведет семинар по безопасности жизни ребенка, профилактике суицидального и саморазрушающего поведения детей и подростков для сотрудников министерства образования, здравоохранения и соцзащиты, встретится с православным сообществом Южно-Сахалинска и других городов Сахалина.
Пресс-конференцию для представителей региональных СМИ Михаил Хасьминский планирует провести накануне своего отъезда 21 ноября в 14.00 (Духовно-просветительский центр, актовый зал, 2 этаж).
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:52 8 Ноября Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Южно-Сахалинске
- 15:51 7 Ноября ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
- 15:47 8 Ноября В Невельске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиля
- 14:20 8 Ноября Сахалинец вырвал из рук женщины кошелек
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?