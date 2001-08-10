Сахалинские шахматисты завоевали две медали первенства ДФО

Во Владивостоке завершилось первенство ДФО по классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. В активе островитян одна медаль. Еще одну они завоевали в первенстве Дальневосточного федерального округа по решению шахматных композиций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В классических шахматах отличилась Саида Ускентай, занявшая второе место в турнире девочек до 9 лет. Она набрала 6 очков из 9 возможных. В этой возрастной группе у мальчиков Матвей Лесников набрал 5,5 очков (9-е место среди 27 участников), а Тимофей Масюков – 4,5 очка (14-е место).

В турнире до 11 лет Таисия Дворцова набрала 50 % возможных очков (4,5 из 9) и заняла 14-е место, а у Алины Гон – 3 очка и 21-е место (24 участницы). В турнире мальчиков Михаил Бамбизо и Альберт Син имеют по 5 очков, Дмитрий Дорош – 3 очка. У Михаила – 22-е место среди 57 шахматистов, у Альберта – 27-е, у Дмитрия – 50-е.

- Альберт Син впервые выезжал на соревнования за пределы острова. Поэтому то, что он набрал больше 50 % очков, - это неплохой результат, - говорит исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Владислав Черняев в турнире до 13 лет сумел набрать 6,5 очков. К сожалению, этого не хватило для медали. Он разделил четвертое-пятое место, оставшись пятым по дополнительным показателям. Алиса Маринина финишировала 14-й среди 34 участниц (5 очков).

- Девушки до 15 лет играли по круговой системе. Регина Любарская набрала 4,5 очка из 8, разделив четвертое-пятое место. По дополнительным показателям она осталась пятой. В турнире юношей Артем Хуснулгатин – 10-й из 37 (5,5 очков из 9), Борис Син – 18-й (4,5), Тимур Кутбиддинов – 24-й (4), - сказал Виталий И.

Не повезло с дополнительными показателями и Павлу Лозовскому, выступавшему в турнире до 17 лет. Набрав 6 очков, он разделил третье-пятое место. Коэффициенты отбросили его на пятую строчку итогового протокола. У Георгия Егорова – 4 очка (16-е место).

В турнире до 19 лет Николай Семенов набрал 4 очка и занял 7-е место при 10 участниках.

- В рамках соревнований прошло первенство Дальневосточного федерального округа по решению шахматных композиций. Среди юношей до 15 лет островной регион представляли Борис Син, Артем Хуснулгатин и Тимур Кутбиддинов. Борис Син занял 4-е место из 20 участников, отстав на 1 очко от бронзового призера. Тимур Кутбиддинов - 7-е место, Артем Хуснулгатин - 10-е. А среди юношей до 19 лет Николай Семенов показал третий результат, завоевав бронзовую награду, - подвел итог Виталий И.