Ведущие врачи из Приморья проводят обследование сахалинцев
Специалисты Тихоокеанского государственного медицинского университета прибыли из Владивостока и сразу приступили к приему пациентов в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
– Мы уже во второй раз принимаем профессорский десант. Консультации ведущих специалистов медуниверситета востребованы у сахалинцев. Направление на прием пациенты получили у своих лечащих врачей. В основном это сложные случаи, требующие диагностического поиска в подходе к лечению, – отметил главный врач Южно-Сахалинского консультативно-диагностического центра Олег Саяпин.
В этот раз прием в медучреждении вели эндокринолог, пульмонолог, сосудистый хирург и кардиолог. Каждый из них проконсультировал больше 15 пациентов. Все они предварительно прошли диагностические процедуры, чтобы врачу было легче анализировать ситуацию по каждому конкретному случаю и давать рекомендации.
– Это пациенты, которые требуют специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. У кого-то возникли осложнения после операций. Есть случаи, когда на фоне беременности появились проблемы со здоровьем, – рассказала врач-гастроэнтеролог, доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ Маргарита Мокшина. – Врачи нашего университета имеют высокую квалификацию, мы охотно делимся опытом с сахалинскими коллегами, ценим их содействие и помощь в консультировании и обследовании пациентов.
Профессорский десант также проведет прием сахалинцев в областной клинической больнице и в Холмске. Визиты высококвалифицированных специалистов из Владивостока в островной регион проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и Тихоокеанским государственным медицинским университетом.
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