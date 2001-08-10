Ведущие врачи из Приморья проводят обследование сахалинцев

Специалисты Тихоокеанского государственного медицинского университета прибыли из Владивостока и сразу приступили к приему пациентов в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

– Мы уже во второй раз принимаем профессорский десант. Консультации ведущих специалистов медуниверситета востребованы у сахалинцев. Направление на прием пациенты получили у своих лечащих врачей. В основном это сложные случаи, требующие диагностического поиска в подходе к лечению, – отметил главный врач Южно-Сахалинского консультативно-диагностического центра Олег Саяпин.

В этот раз прием в медучреждении вели эндокринолог, пульмонолог, сосудистый хирург и кардиолог. Каждый из них проконсультировал больше 15 пациентов. Все они предварительно прошли диагностические процедуры, чтобы врачу было легче анализировать ситуацию по каждому конкретному случаю и давать рекомендации.

– Это пациенты, которые требуют специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. У кого-то возникли осложнения после операций. Есть случаи, когда на фоне беременности появились проблемы со здоровьем, – рассказала врач-гастроэнтеролог, доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ Маргарита Мокшина. – Врачи нашего университета имеют высокую квалификацию, мы охотно делимся опытом с сахалинскими коллегами, ценим их содействие и помощь в консультировании и обследовании пациентов.

Профессорский десант также проведет прием сахалинцев в областной клинической больнице и в Холмске. Визиты высококвалифицированных специалистов из Владивостока в островной регион проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и Тихоокеанским государственным медицинским университетом.