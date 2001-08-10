В Сахалинской области появится модульная школа волонтеров

Она начнет работу уже на следующей неделе. Об этом шла речь на совещании, посвященном реализации мероприятий в рамках года Добровольца на территории Сахалинской области. Его провел заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства сахалинской области.

Организовать модульную школу волонтеров планируется на базе Сахалинского государственного университета. Она представляет собой образовательную площадку для молодых людей от 16 лет, которым нужны теоретические знания и практические навыки по организации волонтерской деятельности. В первом потоке проекта примут участие 200 учеников, 9 приглашенных наставников и 3 местных эксперта. В рамках обучения пройдут мастер-классы, тренинги, мастерские.

- Волонтеры нередко попадают в ситуации, где необходимы не только сострадание и милосердие, но и умение работать с аудиторией любого возраста, социального и профессионального статуса, а также в условиях учреждений разных типов, - отметила проректор СахГУ Светлана Барышникова. – Благодаря нашему проекту ребята смогут развить такие навыки как командообразование, самопрезентация, конфликтология, тайм-менеджмент, проектная деятельность и многие другие.

Участники школы будут проходить обучение по нескольким направлениям: социальное, экологическое, информационное, патриотическое, спортивное, событийное и арт-волонтерство. В общей сложности предполагается 12 модулей на выбор учащихся. Кроме того, участники проекта познакомятся с нормативно-правовой базой добровольческой деятельности, основами первой медицинской помощи и общей безопасности.

Завершающим этапом обучения станет представление собственных проектов по одному из направлений. О положительных результатах проделанной работы ученики школы расскажут в социальных сетях.

В этом году Сахалинский государственный университет стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов. Отбор лучших инициатив среди организаций высшего образования прошел при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Также на совещании были подняты вопросы корпоративного добровольчества. Сотрудник департамента внешних и корпоративных отношений компании «Сахалин Энерджи» Анна Лыгина рассказала о реализации проекта «Я волонтер». Он подразумевает создание документального фильма об истории добровольческого движения в России. Во время всероссийского отбора поступило больше 250 заявок на участие в съемках и только 15 историй стали частью социальной киноленты.

- Один из эпизодов – сахалинский – рассказывает про деятельность проекта «Друзья океана». В начале ноября состоится его премьера в Москве в кинотеатре «Октябрь». Показы запланированы в 500 городах страны. Интерес также проявили Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Макаров, Южно-Курильск и Томари. Хронометраж - 85 минут, позднее телеверсия будет транслироваться на одном из федеральных каналов. Также специалисты смонтируют версию, которую можно посмотреть на школьных уроках, - отметила Анна Лыгина.

Антон Зайцев отметил, что необходимо организовать показ документальной ленты во всей городах Сахалинской области, чтобы популяризовать волонтерское движение.

- Развитие добровольчества имеет большое значение для социально-экономического развития нашего региона, - отметил председатель сахалинского правительства Антон Зайцев. - Сахалинская область активно развивает волонтерское движение. Мы поставили амбициозные, но выполнимые задачи по обучению и привлечению добровольцев. Сегодня в области проводятся молодежные форумы, обучающие семинары для активистов, реализуются медицинские, образовательные и экологические добровольческие инициативы. Благодаря этим мерам уже к концу года мы планируем привлечь в волонтерское движение больше 3 тысяч человек.