В Александровске-Сахалинском часть домов остается без света

Ремонтные бригады Сахалинэнерго занимаются восстановлением электроснабжения одного из районов на Сахалине.

Сегодня около 12 часов системой автоматических защит отключена высоковольтная линия электропередачи, от которой зависит электроснабжение Александровск-Сахалинского района. Причина выясняется.

Ремонтные бригады Сахалинэнерго сразу приступили к обследованию ЛЭП для определения участка, где могло произойти повреждение. Кроме того, энергетики в оперативном порядке ввели в работу дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией большей части потребителей, а также предприятий жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

Как только повреждение будет найдено, бригады Сахалинэнерго приступят к восстановительным работам, сообщили astv.ru в ПАО "Сахалинэнерго".