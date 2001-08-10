Чехов-центр получил орден «За вклад в просвещение»
Сахалинский Международный театральный центр А.П.Чехова постановлением Наградной Думы Российской геральдической палаты отмечен орденом «За вклад в просвещение». Об этом на сборе труппы объявила директор театра Татьяна Корнеева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
«Тепло на душе от осознания, что сахалинский театр знают и ценят не только на Дальнем Востоке. Орден «За вклад в просвещение» является высшей общественной наградой за заслуги в области просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания детей и юношества. И это, несомненно, большая гордость и честь для всего нашего театрального коллектива», - отметила Татьяна Николаевна.
В этом году Чехов-центр открыл свой 88-ой театральный сезон.
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