Сергей Надсадин провел инспекционную поездку по дворам

Промежуточные итоги ремонта дворовых территорий в ходе выездного совещания с профильными специалистами и депутатами Городской Думы по округам оценил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.

Задача - оценить качество работы подрядчика, организацию строительного пространства и встретиться с инициативными жителями, чтобы услышать все мнения. Напомним, практика обсуждения проектов благоустройства дворов с жителями стала традиционной. Посмотреть предварительный график обсуждений на предстоящий сезон можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Первой точкой выездного мероприятия стал объединенный двор домов № 9, 11, 11а по ул. Горной и № 111 по ул. Комсомольской. Представителем этого округа в Городской Думе является депутат Роман Альперович, который также принял участие в диалоге с жителями.

В сентябре подрядчик приступил к обновлению этого двора, установил игровую площадку. Сейчас завершает обустройство спортивной зоны. Территория за текущий сезон пережила серию ремонтов: обустройству двора предшествовала комплексная замена сетей водо- и теплоснабжения. Это вызвало определенные неудобства для жителей, и они пожаловались мэру. Присутствующим на встрече руководителям коммунальных предприятий было указано на необходимость теснее взаимодействовать с горожанами и оперативно откликаться на их замечания. Вместе с тем активисты двора согласились с мнением, что ради заветного результата - комфортной придомовой территории - стоит потерпеть вынужденные трудности. Зато теперь здесь новый асфальт, установлены игровые модули, в ближайшее время спортивную площадку оборудуют покрытием и ограждением. Из-за прокладки подземных коммуникаций подрядчикам пришлось отступить от первоначального проекта, так, например, появилась необходимость обустроить разворотную площадку для спецтехники.

- У муниципалитета была возможность разбить ремонт на два этапа. В один год, в межотопительный период, произвести замену сетей, а уже на следующий приступить к благоустройству двора. Мы постарались выстроить работы так, чтобы за один сезон сделать основной объем. Перед подрядчиком стоит задача войти в зиму с максимальным благоустройством. Спрашивать будем по всей строгости, вернемся в следующем году оценить качество, - отметил Сергей Надсадин.

У жителей возникли опасения, что в связи с сезонностью работ двор останется без озеленения.

Жители беспокоились, не получится ли так, что строители уйдут и оставят вместо газонов глину. Специалисты пояснили, что гарантия распространяется на все виды работ, в том числе на озеленение: все, что не успеют до холодов, доделают весной. И этот вид работ также проверит комиссия.

Среди вопросов, которые затронули на встрече, - перспективы капитального ремонта фасада одного из домов. Затронули и тему санитарного состояния прилегающих территорий. Мэр дал поручение организовать вывоз аварийных деревьев, проработают также вопрос обустройства площадки после демонтажа ветхих гаражей.

Еще одной точкой инспекции стал двор по ул. Карьерной, 49. Депутатом по округу в Городской Думе является Сергей Дубов.

Эта территория - наглядный пример того, как за счет вывоза ветхих незаконно установленных гаражей удалось расширить детскую игровую площадку. Работы здесь подрядчик практически завершил.

- Мы активно участвовали в обсуждении проекта, потому что заинтересованы в результате, чтобы двор получился комфортным. Здесь жить нам, здесь вырастут наши дети, поэтому к вопросу мы подошли основательно. Плотно работали с муниципалитетом, депутатом Сергеем Дубовым, взаимодействовали с подрядчиком, - рассказала член инициативной группы жителей дома Надежда. - Мы признательны нашему депутату за проявленное терпение. Непросто ему пришлось на этапе согласования проекта. Не так давно мы заинтересовались механизмом получения финансирования по линии территориального общественного самоуправления. Будет подспорье в нашей совместной деятельности по улучшению двора.

В разговоре с жителями Сергей Надсадин подчеркнул: важно, чтобы горожане активно включались в диалог на этапе согласования проекта, тогда можно практически безболезненно для процесса внести изменения. Когда проект реализуется, вносить коррективы труднее.

- Это усложняет ситуацию в части заказа малых архитектурных форм, материалов, увязки работы подрядчиков и др. Идет и сдвиг по графикам. Поэтому от всех участников процесса мы ждем своевременных предложений и инициатив, - отметил Сергей Надсадин.

По итогам поездки Сергей Надсадин дал ряд поручений относительно вопросов, озвученных жителями дома № 49 по ул. Карьерной. В частности, будет запущена процедура его обследования, чтобы решить вопрос с капитальным ремонтом крыши и проработать возможность ремонта фасада.