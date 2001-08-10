Строителям жилья в Южно-Сахалинске предложат предусмотреть первые этажи под ясли

Заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа» прошло 12 ноября в здании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. Во встрече приняли участие педагоги городских школ, детских садов и специалисты департамента образования администрации Южно-Сахалинска. Главным вопросом повестки дня стала ликвидация очередей в детские сады для дошкольников от двух до трех лет и создание ясельных мест для малышей в возрасте от двух месяцев.

Специалисты департамента образования сообщили, что сегодня в Южно-Сахалинске работает 57 дошкольных образовательных организаций (в том числе три частных детских сада), которые посещают 13062 человека. Также функционируют 12 групп присмотра. Отсутствует очередность дошкольного возраста от трех до семи лет. Что касается возраста до трех лет, то сегодня муниципальные детские сады посещают 1419 таких ребят. При этом очередь на места для детей в возрасте от двух до трех лет составляет 842 человека.

Меры, которые предпринимаются для сокращения очереди дошколят, – переоборудование групп в существующих детских садах (например, 25 дополнительных мест скоро появятся в «Русалочке»), приобретение помещений под дошкольные группы в 24 микрорайоне и юго-восточной части Южно-Сахалинска на 156 мест, поддержка развития негосударственных детских садов и групп присмотра. Кроме того, разрабатываются механизмы организации семейных групп присмотра.

Однако вместе с этим растет и потребность в дошкольных местах – количество заявлений в базе увеличивается ежедневно. Необходимо строить новые детские сады, и уже есть конкретные планы по возведению четырех таких учреждений: по ул. Больничной, Фархутдинова и двух в селе Дальнем. В департаменте образования также отметили, что муниципалитет прорабатывает вопрос строительства образовательных учреждений ещё в ряде микрорайонов городского округа. Кроме того, есть и другие идеи по увеличению дошкольных площадей в городе.

- Мы полностью поддерживаем идею городских властей договариваться с застройщиками жилых комплексов о размещении на первых этажах ясельных групп. Чтобы не магазины или салоны красоты там открывались, а группы для живущих рядом малышей. По мере «взросления» они будут переходить в обычные дошкольные учреждения, - рассказала руководитель общественного совета партийного проекта «Новая школа», депутат Сахалинской областной Думы, учитель Татьяна Пак. – Эта идея требует детального обсуждения с различными ведомствами, с бизнес-сообществом, и специалисты департамента образования уже начали эту работу. Мы также не останемся в стороне.

Участники встречи обсудили ряд других вопросов. В частности, координатор проекта «Новая школа» в Сахалинской области, руководитель региональной общественной приемной Наталья Захарчук рассказала о проекте по сохранению малокомплектных школ в островных селах, особенно в северных районах. Об этом просят сами жители сел на личных встречах с Натальей Александровной во время ее выездных приемов. Там, где это возможно, школы будут сохранены. Где закрытие неминуемо – будут тщательно продуманы механизмы комфортной доставки детей в школы в соседних селах.

Еще одна тема, которую подняли на заседании, – нехватка медицинского персонала в школах и садах. Сегодня нередки ситуации, когда один такой специалист «разрывается» между четырьмя учреждениями. В итоге максимум, что он успевает сделать – поставить прививки. На другие плановые, и уж тем более внеплановые медицинские «мероприятия» времени не остается. Одно из прозвучавших предложений – с помощью льгот привлекать медицинских специалистов в школы и детские сады из других регионов России, подобно действующим сегодня в области кадровым программам для врачей. Члены совета решили посвятить этому вопросу отдельное заседание в ближайшие время, на него будут приглашены специалисты областных министерств здравоохранения и образования.

Также на заседании совета обсудили основные направления реализации партийного проекта «Новая школа» на ближайшие месяцы. Это развитие инфраструктуры образования, в том числе создание дополнительных мест в детских садах, контроль реализации соответствующего национального проекта, содействие обеспечению качества содержания образовательного процесса, защита прав всех его участников. Также члены совета нацелены на содействие модернизации системы профобразования, разработке и реализации федерального проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования, проведению комплексной подготовительной работы по переходу на обязательный экзамен по иностранному языку. Все эти направления в ближайшее время будут распределены по экспертным группам.

Источник: Пресс-служба РОПП Партии "Единая Россия" Д. А. Медведева.