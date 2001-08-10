В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 годов. Учащиеся 7-11 классов – победители и призеры школьного этапа олимпиады – будут бороться за звание сильнейших знатоков математики, физики, химии, географии, истории, английского языка – итого в общей сложности по 17 школным предметам.

В этом году спонсор предоставил организаторам муниципального этапа олимпиады более 650 тысяч рублей. Большая часть из этой суммы использована для закупки призового фонда и памятных сувениров: призеры и просто участники получают полезные подарки, которые могут понадобиться в учебе – планшеты, жесткие диски и многое другое.