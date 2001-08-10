Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2018
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Сахалинка оплатила многотысячный долг по налогам, чтобы не лишиться автомобиля
13:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая линия пройдет в департаменте соцполитики

Департамент социальной политики Южно-Сахалинска информирует жителей областного центра о проведении 16 ноября горячей линии по вопросам получения государственной услуги «Заключение договоров доверительного управления имуществом совершеннолетних подопечных». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Советник отдела муниципальной социальной политики департамента Анастасия Григорьевна Батталова расскажет о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке подачи документов и сроках их рассмотрения.

Звонки принимаются с 10.00 до 11.00 по телефону 300-722 (доб. 2).

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