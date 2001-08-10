В школах планировочных районов Южно-Сахалинска стартовал проект «Школьный спорт»

Торжественное открытие игр в рамках проекта «Школьный спорт» прошло на спортивной площадке школы в Дальнем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Департамент образования обратился с инициативой к руководителям школ. Коллективы педагогов идею поддержали и воплотили в спортивные состязания. На обновленной площадке собрались команды из школ № 19 (Дальнее) и № 30 (Луговое). Соревнования проводились в двух направлениях: полоса препятствий и «Веселые старты». Участвовали 80 ребят в возрасте от 13 до 15 лет.

- Дети имеют возможность общаться, заводить новых друзей не только у себя в школе, но и в школах других районов города. Это важно! Очень надеюсь, что совместные спортивные мероприятия станут основой сотрудничества коллективов школ и по другим направлениям, например по патриотической работе, - отметила в своей приветственной речи заместитель директора департамента образования администрации города Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

Как рассказал координатор проекта Арсен Магомедов, «Школьный спорт» направлен на оздоровление детей и формирование здорового образа жизни. При участии активистов проекта муниципалитет ведет работу по реконструкции существующих школьных спортивных сооружений, проводятся многочисленные мероприятия по игровым видам спорта.

- По итогам турнира в декабре мы наградим сильнейшие команды, определим лучших спортсменов, отметим и достижения тренеров. К участию мы ждем коллективы образовательных учреждений планировочных районов и отдаленных населенных пунктов, входящих в состав городского округа, - заключил Арсен Магомедов.

Ученица школы № 30 Ирина Попова в беседе с журналистами отметила, что сама идея спортивного мероприятия востребована среди ее сверстников:

- Нам нужен спорт для развития и как альтернатива увлечению компьютерными играми и общению в телефонах.

Одноклассницу поддержал Константин Шаткин.

- Физическая активность всегда полезна. Чаще бы нас привлекали в команды для таких турниров. Раньше я занимался спортом постоянно, посещал секцию. Сейчас все меньше времени. А вот такие мероприятия восполняют пробел, - сказал он.

Ближайшие товарищеские матчи пройдут 24 ноября между командами МАОУ СОШ № 32 и МБОУ СОШ № 30 на базе спортивного зала школы № 32, 8 декабря - между командами МАОУ СОШ № 31 и МБОУ СОШ № 1 8 на базе спортивного зала МАОУ СОШ № 31.