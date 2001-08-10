В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
В селе Новом Макаровского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее единственное сельское медицинское учреждение размещалось в приспособленных помещениях бывшей квартиры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Фасад монолитного одноэтажного здания выполнен из современного материала – фиброцементных панелей. Для маломобильных пациентов оборудован специальный пандус.
В учреждении созданы комфортные условия для работы медицинских бригад, которые регулярно приезжают из районного центра. Есть возможность на месте провести УЗИ, ЭКГ и другие обследования.
– Для приема детей у нас обустроен отдельный кабинет. Также имеется просторная и светлая процедурная, кабинет фельдшера для работы со взрослыми посетителями. ФАП отвечает всем требованиям по оснащению подобных медучреждений, – рассказала медсестра фельдшерско-акушерского пункта Ольга Корсанюк.
Внешний вид и функциональные возможности нового фельдшерско-акушерского пункта уже оценили жители Нового.
– Сегодня первый раз внутри медицинского учреждения. Впечатляет. Большие помещения, светло, красиво, удобно, – поделилась жительница села Елена Забелова.
По случаю новоселья в медучреждении был организован расширенный прием врачей узких специальностей из Макаровской центральной районной больницы. Такие выезды в села осуществляются постоянно, но в старом ФАПе докторам приходилось работать в стесненных условиях.
– Здесь достаточно пространства для врачей и пациентов, ожидающих приема, – отметил заведующий поликлиническим отделением Макаровской ЦРБ Андрей Дробинин. – Сельчане уже получили консультации невролога, хирурга и терапевта из районного центра, в ближайшее время приедет педиатр.
Типовой проект новостройки ранее использовался при возведении аналогичных объектов и в других селах островной области. Всего на Сахалине и Курилах в последнее время было введено в эксплуатацию 17 фельдшерско-акушерских пунктов.
В этом году они строятся в селах Охотское, Раздольное, Красная Тымь, Зональное, Хоэ. Новые амбулатории возводят в селах Мгачи, Раздольное и Яблочное.
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