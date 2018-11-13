На Сахалине увеличили таксы для исчисления размера ущерба за браконьерский вылов водных биоресурсов

Правительством Российской Федерации утверждены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам браконьерским промыслом. Соответствующее постановление подписано 3 ноября 2018 года за № 1321. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Таксы установлены в целях сохранения водных биологических ресурсов, в том числе ценных видов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и будут применяться при расчете ущерба, который наносят браконьеры.

К примеру, за ущерб, причиненный незаконной добычей тайменя, чавычи и кижуча увеличен до 10 635 рублей за экземпляр. За ущерб причиненный незаконным выловом симы повышен до 5 128 рублей, кеты - 2 009 рублей, горбуши - 961 рубля, кунджи - 925 рублей.

На такие особо ценные и запрещенные к вылову виды биоресурсов, как, например, калуга такса увеличена примерно в 20 раз – до 269 250 рублей за один экземпляр. Причем, ущерб будет исчисляться в полной мере в независимости от размера и веса выловленной краснокнижной рыбы.

Кроме того, постановлением увеличены таксы для исчисления вреда по икре водных биоресурсов. Для икры калуги показатель увеличен почти в 10 раз – с 8 350 рублей до 82 200 рублей за килограмм; икры лососевых пород – в 8 раз, с 3 340 рублей до 27 455 рублей за килограмм. За каждый килограмм икры осетровых видов рыб прибавляется 100% таксы за экземпляр осетровых, а икры лососевых видов – 50% таксы за экземпляр лососевых видов рыб.

По морским объектам промысла - рыбам, беспозвоночным, млекопитающим - таксы увеличились в 2,7 раза. За исключением камбалы-калкана, крабов, трепанга, некоторых видов креветок, морских ежей и гребешков. Их стоимость выросла примерно в восемь раз.