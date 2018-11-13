Тихоокеанское
информационное агентство
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15:55, 13.11.18 | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине увеличили таксы для исчисления размера ущерба за браконьерский вылов водных биоресурсов

Правительством Российской Федерации утверждены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам браконьерским промыслом. Соответствующее постановление подписано 3 ноября 2018 года за № 1321. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Таксы установлены в целях сохранения водных биологических ресурсов, в том числе ценных видов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и будут применяться при расчете ущерба, который наносят браконьеры.

К примеру, за ущерб, причиненный незаконной добычей тайменя, чавычи и кижуча увеличен до 10 635 рублей за экземпляр. За ущерб причиненный незаконным выловом симы повышен до  5 128 рублей, кеты -  2 009 рублей, горбуши -  961 рубля, кунджи -  925 рублей.

На такие особо ценные и запрещенные к вылову виды биоресурсов, как, например, калуга такса увеличена примерно в 20 раз – до 269 250 рублей за один экземпляр. Причем, ущерб будет исчисляться в полной мере в независимости от размера и веса выловленной краснокнижной рыбы.

Кроме того, постановлением увеличены таксы для исчисления вреда по икре водных биоресурсов. Для икры калуги показатель увеличен почти в 10 раз – с 8 350 рублей до 82 200 рублей за килограмм; икры лососевых пород – в 8 раз, с 3 340 рублей до 27 455 рублей за килограмм. За каждый килограмм икры осетровых видов рыб прибавляется 100% таксы за экземпляр осетровых, а икры лососевых видов – 50% таксы за экземпляр лососевых видов рыб.

По морским объектам промысла - рыбам, беспозвоночным, млекопитающим - таксы увеличились в 2,7 раза.  За исключением камбалы-калкана, крабов, трепанга, некоторых видов креветок, морских ежей и гребешков. Их стоимость выросла примерно в восемь раз.

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