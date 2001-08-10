В Южно-Сахалинске убирают гаражи, незаконно установленные в охранных зонах ЛЭП
Специалисты филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» выявили 42 гаража, незаконно установленных в охранных зонах линий электропередачи в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА "Острова" сообщили в энергокомпании.
Информация была передана в администрацию областного центра. На сегодняшний день уже вывезено 26 гаражей, по остальным объектам работа продолжается и завершится до конца текущего года.
Энергетики предупреждают, что нахождение самовольно установленной постройки рядом с энергообъектом может быть смертельно опасным. Даже без соприкосновения с линей при близком расстоянии может возникнуть электрическая дуга, что приведет к поражению электрическим током и повреждению имущества.
Кроме того, отсутствие доступа к энергоустановкам усложняет процесс их обслуживания и эксплуатации, препятствует оперативному проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
У любой ЛЭП есть охранная зона, в пределах которой строить ничего нельзя, ширина ее зависит от напряжения линии. Особые условия использования земельных участков в зонах электроустановок определены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160: два метра составляет охранная зона (расстояние на участке земли и воздушного пространства от крайних проводов) для ВЛ 0,4 кВ, 10 метров — для ВЛ 10 кВ, 15 метров — для ВЛ 35 кВ, 20 метров — для ВЛ 110 кВ, 25 метров — для ВЛ 220 кВ.
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