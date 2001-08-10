Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2018
Сегодня 11:35
68,00|76,76|67,48
Сахалинка оплатила многотысячный долг по налогам, чтобы не лишиться автомобиля
10:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Некоторые сахалинские поезда пойдут по измененному расписанию

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что по техническим причинам изменяется расписание движения пассажирских поездов:

- с 17 ноября 2018 года № 6110 сообщением Томари - Холмск, отправлением из Томари в 20.45, прибытием в Холмск в 23.22;

- с 18 ноября 2018 года № 6102 сообщением Чехов - 77 км пк 9, отправлением из Чехова в 06.50, прибытием в 77 км пк 9 в 08.56;

- с 19 ноября 2018 года № 6108 сообщением Томари - 77 км пк 9, отправлением из Томари в 05.45, прибытием в 77 км пк 9 в 08.56.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?