Некоторые сахалинские поезда пойдут по измененному расписанию

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что по техническим причинам изменяется расписание движения пассажирских поездов:

- с 17 ноября 2018 года № 6110 сообщением Томари - Холмск, отправлением из Томари в 20.45, прибытием в Холмск в 23.22;

- с 18 ноября 2018 года № 6102 сообщением Чехов - 77 км пк 9, отправлением из Чехова в 06.50, прибытием в 77 км пк 9 в 08.56;

- с 19 ноября 2018 года № 6108 сообщением Томари - 77 км пк 9, отправлением из Томари в 05.45, прибытием в 77 км пк 9 в 08.56.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.