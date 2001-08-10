Восьмидесятилетнюю женщину сбили в Южно-Сахалинске

14 ноября, примерно в 10 часов 15 минут, 28-летний водитель автомобиля Nissan Juke, двигался в западном направлении по улице Горной. При повороте налево, на улицу Физкультурную, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.