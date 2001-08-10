Сахалинский певец выступит на «Универвидение-2018»
Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение» ежегодно собирает лучших певцов страны. В этом году в их числе островитянин Евгений Кофанов. На конкурс студент Сахалинского колледжа искусств отправится уже 16 ноября.
Евгений Кофанов вырос в детском доме. Там же в 5 лет начал заниматься вокалом. Тогда сахалинец исполнял песни длиной в несколько строк, а сегодня сам создает целые композиции. С 12 лет островитянин пишет авторские песни.
Студент не раз становился победителем и призером островных вокальных конкурсов, однако на всероссийский проект отправляется впервые.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали 140 человек. Из них организаторы «Универвидения» выбрали всего 30 солистов и 6 коллективов, которые будут бороться за звание лучшего студенческого голоса России.
На всероссийском этапе конкурса пройдет два прослушивания. На них каждый из участников исполнит две разные песни. В итоге выберут 10 финалистов, еще двух определят сами участники и результаты онлайн-голосования. Евгений Кофанов подготовил для своего выступления авторские композиции «Мой Космос» и «Звезды северной столицы».
- Первая песня о любви, а вторая про талантливых людей. Хотя, не только про них. Я писал о том, что музыка объединяет всех. Она соединяет города и страны, несмотря на то, что все песни совершенно разные, - рассказал Евгений Кофанов. – Для меня очень волнительно там выступать, потому я один представляю целую область. Это очень ответственно. Нужно показать, что у нас на острове есть талантливые певцы.
Помимо конкурсных прослушиваний участников ждет образовательная программа: мастер-классы по вокалу, сценическому движению и хореографии. Со студентами будут работать эксперты: продюсер и музыкант Сергей Харин, певица Дарья Карнаух, аранжировщик и продюсер вокала шоу «Фабрика звёзд» Владимир Коробка и многие другие. Имя победителя «Универвидения» назовут 20 ноября.
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