В Углегорске провели акцию «Сохраним жизнь ребенку»

В преддверии «Всемирного дня ребенка», а также в знак солидарности и поддержки «Всемирного дня памяти жертв ДТП» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Углегорскому ГО, совместно со школьниками из отряда ЮИД основной общеобразовательной школы № 1 посёлка городского типа Шахтёрска, провели акцию «Сохраним жизнь ребенку», акцентированную на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

В ходе мероприятия, школьники обратились к водителям с призывом о внимательности на дорогах в осенне-зимний период, когда погодные условия могут ограничить видимость и тем самым сделать ребенка не заметным на дороге. ЮИДовцы подошли к акции творчески, нарисовали плакат «Внимание! На дороге ДЕТИ!», а также подарили автолюбителям пропагандистские листовки по безопасности на дорогах, которые сами сочинили и изготовили.

Госавтоинспекторы в свою очередь информировали участников, о том, что мокрое покрытие проезжей части значительно увеличивает тормозной путь, и следует вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом все условия (интенсивность движения, погодные). Также, госавтоинспекторы приводили статистику ДТП с несовершеннолетними на территории Углегорского городского округа и их основные причины.

Все участники акции с пониманием отнеслись к призывам детей и инспекторов ДПС, и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.