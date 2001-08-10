Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель областного центра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Ранее оперативникам поступила информация, что у вышеуказанного гражданина имеется при себе запрещенное к обороту вещество. В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,20 грамм.

Гражданин дал признательные показания и сообщил, что приобрел наркотик у неизвестного лица для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.