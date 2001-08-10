«Единый урок по безопасности в сети Интернет» прошел в школах Сахалинской области

Задача мероприятия – научить юных островитян навыкам, которые позволят безопасно использовать ресурсы всемирной сети Интернет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Акция проходила с 25 октября по 15 ноября. В школах Сахалина и Курил в рамках «Единого урока по безопасности в сети Интернет» были организованы круглые столы, тематические классные часы, викторины, деловые игры и семинары. На них обсуждались вопросы использования социальных сетей, рассматривались угрозы в Интернете: нежелательные программы, виртуальные «друзья», online-игры, пиратство, мошенничество, искаженная информация.

- Замечательно, что сегодня на уроках и внеклассных мероприятиях школьники узнают о правилах поведения во всемирной сети, учатся анализировать достоверность информации, защищать свои персональные данные, совершать безопасные покупки в Интернет-магазинах. Дети учатся понимать и оценивать риски и вред, которые могут нанести Интернет-ресурсы, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Восточная гимназия Южно-Сахалинска проводит мероприятия по информационной безопасности пятый год подряд. Традиционно на них приглашаются эксперты Интернет-отрасли. К примеру, сегодня классный час для учащихся восьмого класса провели представители компании «Ростелеком».

- Ранее в этом году наши ребята дистанционно приняли участие в международном квесте по цифровой грамотности на сайте Сетевичок.рф, а также написали федеральную контрольную работу по информационной безопасности, - рассказала заместитель директора гимназии Татьяна Турченко.

«Единый урок по безопасности в сети Интернет» проходит по всей стране с 2014 года при активной поддержке федеральных министерств образования и науки, связи и массовых коммуникаций, Института развития Интернета, региональных органов власти, а также представителей Интернет-отрасли и общественных организаций. Идея проведения мероприятия принадлежит Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.