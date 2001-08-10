Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
На Сахалине и Курилах самым популярным направлением распоряжения средствами федерального материнского (семейного) капитала (МСК) является улучшение жилищных условий. Вторая сфера применения «детских денег» — образование. При этом закон позволяет направить средства на образование любого из детей в семье, напомнили ТИА «Острова» в пенсионном фонде.
Напомним, что материнский (семейный) капитал полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок родился либо был усыновлен начиная с 1 января 2007 года. Размер маткапитала в нынешнем году составляет 453 тыс. 26 рублей.
В случае, если средства сертификата предполагается направить на дошкольное образование, то деньги можно использовать уже через два месяца после рождения ребенка, давшего право на сертификат. Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком (детьми). Все организации должны иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг.
После трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал, средства можно использовать, во-первых, на платные образовательные услуги, во-вторых, на оплату пользования жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.
Оба этих направления особенно популярны у родителей, чьи дети получают среднее специальное и высшее образование. В данном случае законом оговаривается, что на дату начала обучения, ребенок, на образование которого направлены средства, должен быть не старше 25 лет, а организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Отметим, что средства маткапитала на дошкольное образование можно одновременно использовать как на одного, так и нескольких детей в семье. Такое же правило распространяется для получения двух остальных образовательных услуг.
Всего в Сахалинской области за неполные 12 лет выдано 31 тыс. 273 сертификата на материнский капитал. Общая сумма средств, направленных родителями на образование своих детей, составляет 216 млн 805 тыс. 458 рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:00 Сегодня Фотограф с Сахалина отправился в Таиланд спасать слонов
- 11:18 Сегодня «Успешных мам» Сахалина зовут поучаствовать в проекте
- 11:29 Сегодня Управляющей компании, проигнорировавшей административный штраф, придется заплатить втройне
09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
- 13:05 Сегодня Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества
- 12:53 Сегодня Жители Дальнего Востока стали реже жаловаться в Банк России
- 09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
- 18:00 Вчера «Единый урок по безопасности в сети Интернет» прошел в школах Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?