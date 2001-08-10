Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2018
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09:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов

Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов

На Сахалине и Курилах самым популярным направлением распоряжения средствами федерального материнского (семейного) капитала (МСК) является улучшение жилищных условий. Вторая сфера применения «детских денег» — образование. При этом закон позволяет направить средства на образование любого из детей в семье, напомнили ТИА «Острова» в пенсионном фонде.

Напомним, что материнский (семейный) капитал полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок родился либо был усыновлен начиная с 1 января 2007 года. Размер маткапитала в нынешнем году составляет 453 тыс. 26 рублей.

В случае, если средства сертификата предполагается направить на дошкольное образование, то деньги можно использовать уже через два месяца после рождения ребенка, давшего право на сертификат. Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком (детьми). Все организации должны иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг.

После трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал, средства можно использовать, во-первых, на платные образовательные услуги, во-вторых, на оплату пользования жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.

Оба этих направления особенно популярны у родителей, чьи дети получают среднее специальное и высшее образование. В данном случае законом оговаривается, что на дату начала обучения, ребенок, на образование которого направлены средства, должен быть не старше 25 лет, а организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Отметим, что средства маткапитала на дошкольное образование можно одновременно использовать как на одного, так и нескольких детей в семье. Такое же правило распространяется для получения двух остальных образовательных услуг.

Всего в Сахалинской области за неполные 12 лет выдано 31 тыс. 273 сертификата на материнский капитал. Общая сумма средств, направленных родителями на образование своих детей, составляет 216 млн 805 тыс. 458 рублей.

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