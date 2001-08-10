Сахалинэнерго построит новую ЛЭП для надежного энергоснабжения южных планировочных районов Южно-Сахалинска
Сахалинэнерго приступит к строительству линии электропередачи напряжением 10 кВ в г. Южно-Сахалинске. Основная задача этой ЛЭП – стать вторым источником электроснабжения планировочных районов Хомутово, Лиственничное, Христофоровка и Октябрьское, повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей, сообщили ТИА "Острова" в компании.
Единственная ЛЭП, которая снабжает электроэнергией данные районы, была построена около 40 лет назад. На сегодняшний день из-за большого объема строительства частных домовладений она перестала справляться с возросшим уровнем электропотребления. Кроме того, на период работ по ее реконструкции, проведению регламентных ремонтных работ, очистке трасс от деревьев и кустарников потребители периодически остаются без электроснабжения.
Несколько лет назад городские власти разработали проект по строительству резервной ЛЭП, но осуществить его не удалось из-за проблем со свободными земельными участками в областном центре. Энергетикам пришлось искать другой вариант. Новая линия пройдет от подстанции «Олимпия», расположенной в Анивском районе, до подстанции «Хомутово» в Южно-Сахалинске.
Предварительная стоимость работ составит около 6 млн рублей. Затраты предусмотрены инвестиционной программой «Сахалинэнерго».
Работы планируется завершить в первом квартале следующего года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:00 Сегодня Фотограф с Сахалина отправился в Таиланд спасать слонов
- 11:18 Сегодня «Успешных мам» Сахалина зовут поучаствовать в проекте
- 11:29 Сегодня Управляющей компании, проигнорировавшей административный штраф, придется заплатить втройне
09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
- 13:05 Сегодня Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества
- 12:53 Сегодня Жители Дальнего Востока стали реже жаловаться в Банк России
- 09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
- 18:00 Вчера «Единый урок по безопасности в сети Интернет» прошел в школах Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?