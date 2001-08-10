Сахалинэнерго построит новую ЛЭП для надежного энергоснабжения южных планировочных районов Южно-Сахалинска

Сахалинэнерго приступит к строительству линии электропередачи напряжением 10 кВ в г. Южно-Сахалинске. Основная задача этой ЛЭП – стать вторым источником электроснабжения планировочных районов Хомутово, Лиственничное, Христофоровка и Октябрьское, повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Единственная ЛЭП, которая снабжает электроэнергией данные районы, была построена около 40 лет назад. На сегодняшний день из-за большого объема строительства частных домовладений она перестала справляться с возросшим уровнем электропотребления. Кроме того, на период работ по ее реконструкции, проведению регламентных ремонтных работ, очистке трасс от деревьев и кустарников потребители периодически остаются без электроснабжения.

Несколько лет назад городские власти разработали проект по строительству резервной ЛЭП, но осуществить его не удалось из-за проблем со свободными земельными участками в областном центре. Энергетикам пришлось искать другой вариант. Новая линия пройдет от подстанции «Олимпия», расположенной в Анивском районе, до подстанции «Хомутово» в Южно-Сахалинске.

Предварительная стоимость работ составит около 6 млн рублей. Затраты предусмотрены инвестиционной программой «Сахалинэнерго».

Работы планируется завершить в первом квартале следующего года.