Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2018
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12:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Организации Южно-Сахалинска могут принять участие в конкурсе профессиональных стандартов

Южно-сахалинские предприятия и организации приглашают принять участие в конкурсе по внедрению профессиональных стандартов в свою деятельность.
Для этого необходимо до 20 ноября направить заявку и соответствующие документы в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по электронной почте: ps@nark.ru. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.
 
В этом году конкурс будет проходить по трем номинациям:
- лучшая производственная компания по внедрению профессиональных стандартов;
- лучшая организация в сфере услуг по внедрению профессиональных стандартов;
- лучшая образовательная организация по внедрению профессиональных стандартов.
 
Награждение победителей и участников состоится в Москве в декабре в рамках IV Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», который традиционно проводится под эгидой Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным стандартам.

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