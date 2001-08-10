Южно-Сахалинск присоединится к Всероссийскому дню правовой помощи детям
Южно-Сахалинск традиционно присоединится к Всероссийскому дню правовой помощи детям. С 19 по 21 ноября специалисты правового департамента администрации областного центра совместно с городским отделом судебных приставов проведут ряд тематических мероприятий, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
В понедельник, 19 ноября, с 11.00 до 13.00 в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» (ул. Победы, 46) намечены лекция по правовой поддержке семей с детьми-инвалидами, а также консультации законных представителей детей-инвалидов.
Во вторник, 20 ноября, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по ул. Милицейской, 5 А , каб. 3 в рамках Дня открытых дверей можно задать вопросы по защите прав детей, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и т. д.
Для консультаций по этой теме будет организована горячая линия 300-733 (доб. 1, 2). Внимание, телефон будет работать в среду, 21 ноября, с 10.30 до 12.30! В этот же день с 14.30 до 16.00 в Центре психолого-педагогической помощи семье и детям (ул. Пограничная, 5) ждут выпускников учреждений начального профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь они смогут получить консультации по правовым вопросам.
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