В декабре холмским властям останется «закрыть» семь показателей из 83-х

До подведения итогов по достижению планируемых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Холмского городского округа в 2018 году остаётся чуть больше месяца.

На сегодняшнем совещании при исполняющем обязанности главы округа Андрее Сухомесове специалисты структурных подразделений администрации в очередной раз оценили промежуточные результаты работы в данном направлении, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Как показали итоги совещания, ноябрём будут закрыты 76 показателей из 83, причём многие из них с перевыполнением контрольных значений. Это касается, например, снижения недоимки по налогам, зачисляемым в бюджеты Сахалинской области, роста налоговых доходов, постановки на кадастровый учёт признанных невостребованными земельных долей, детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи 5 – 18 лет, увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия, и др.

Завершение работ по оставшимся показателям планируется до конца текущего года.