У желающих пройти диспансеризацию в это году осталось чуть более месяца

Чуть более месяца осталось у желающих пройти бесплатное обследование здоровья в рамках ежегодной диспансеризации населения. Об этом ТИА «Острова» напомнили в мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, что в 2018 году ей подлежат граждане, рожденные в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

В настоящий момент медицинское обследование прошли около 50 тысяч южносахалинцев. Помимо серьезных сердечно-сосудистых патологий были выявлены случаи онкологических заболеваний, о наличии которых у себя пациенты даже не подозревали.

- Мы призываем пациентов подойти в лечебное учреждение, к которому они приписаны, и пройти первый этап диспансеризации. Кому-то это поможет поправить здоровье, а кому-то - спасти жизнь, - подчеркнула главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Сахалинской области, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Мила Тен.

Для того чтобы получить представление о состоянии своего здоровья, а при необходимости и консультацию «узких» специалистов, нужно обратить в поликлинику по месту прописки. При себе иметь паспорт и полис.

Также обследование можно пройти в НУЗ «Дорожная больница на станции Южно-Сахалинск ОАО РЖД» (ул. Украинская, 10), запись к терапевту в регистратуре с 15.00 до 17.00. Контактный телефон 550-075.