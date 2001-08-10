В географической смене лагеря «Чайка» приняли участие 20 школьников
Завершилась географическая смена в лагере «Чайка». Двадцать ребят с 1-го по 6-й классы из южно-сахалинских школ приняли участие в работе тематической смены в оздоровительном лагере «Чайка» (п. Пионеры Холмского района).
Как сообщили ТИА «Острова» в информационном управлении мэрии областного центра, инициаторами смены выступили историко-географический клуб имени Г.И. Невельского СОШ № 26, Сахалинское отделение Русского географического общества, Сахалинское отделение Движения поддержки флота.
На территории лагеря торжественное мероприятие в честь 205-летия со дня рождения Г.И. Невельского началось 6 ноября с марша курсантов и выноса Андреевского флага. С большим интересом смотрели школьники на выправку будущих капитанов. После построения, уже в актовом зале, перед ребятами выступили директор Сахалинского высшего морского училища Любовь Захарина, капитан морского порта Холмск Валерий Лидерс, ветеран флота Эдуард Бойченко, контр-адмирал запаса Валерий Султаншин.
В течение смены ребята окунулись в мир географических карт, познакомились с новыми для них понятиями, научились определять азимуты и расстояния на местности и по карте, узнали, как на топографических картах показан рельеф. Вечерний просмотр учебных фильмов вызвал множество вопросов, споров и эмоций. Занятия вели старший научный сотрудник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Елена Пижанкова и руководитель клуба имени Г.И. Невельского СОШ № 26 Ирина Кременецкая.
За время смены ребята посетили Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко в г. Холмске (филиал Морского государственного университета им. Г.И. Невельского), посетили учебные аудитории и музей легендарного училища. Интересную экскурсию провели сотрудники краеведческого музея в Невельске. Родители организовали для всего отряда поход к маяку на мысе Слепиковского.
Важным дополнением к насыщенной познавательной программе стал курс оздоровительных процедур, который дети получили от внимательных и заботливых сотрудников центра «Чайка».
А впереди школьная конференция, которая будет проходить в актовом зале 26-й школы 5 декабря, в день 205-летия со дня рождения Г.И. Невельского. Весной «Чайка» откроет свои двери для второй профильной смены.
Как пояснили в департаменте образования Южно-Сахалинска, всего за время каникул на пришкольных площадках и в загородных лагерях отдохнули свыше 400 южно-сахалинских школьников.
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